Basket : la Chorale de Roanne en quête d'un premier succès en Jeep Elite

Jean-Denys Choulet et son équipe lors du déplacement à la JL Bourg

La soufflante de Jean-Denys Choulet à l'issue du non-match à Gravelines (77 - 43) le 9 octobre doit encore résonner aux oreilles des joueurs de la Chorale. "J'espère que les joueurs savent qu'ils nous doivent quelque chose souffle l'entraineur de la Chorale. On savait que le début de saison avec ces déplacements à Bourg et Monaco serait compliqués. Par contre on ne savait qu'il y aurait ce non-match à Gravelines."

Pour trouver enfin le chemin du succès cette saison en Jeep Elite, la Chorale compte sur les retrouvailles avec son public de la Halle Vacheresse : "on est la seule équipe à n'avoir jamais joué à domicile et malheureusement avec une jauge à 1000 spectateurs" précise Jean-Choulet qui fête au passage ce vendredi ses 62 ans. Ses joueurs seraient bien inspirés de lui offrir une victoire en cadeau.

Des cas contacts au Covid-19 à Cholet ?

La réception de Cholet inquiète du côté des joueurs et dirigeants de la Chorale. Les Choletais ont affronté l'ASVEL le 10 octobre où depuis une dizaine de cas positifs au Covid-19 ont été détectés. Les derniers tests de Cholet remontent à ce lundi. Bien avant la période d'incubation et donc une éventuelle contamination.