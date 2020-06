Basket : la Chorale de Roanne fera sa rentrée le 3 août, Saint-Chamond le 4 ou le 5

Les capitaines de la Chorale et du SCBVG, Clément Cavallo et Jonathan Hoyaux, se retrouveront en match amical.

L'heure de la reprise n'a pas encore sonné mais on sait déjà quand les clubs de basket professionnels feront leur rentrée. Ce sera la première semaine d’août, le 3 août pour Roanne en Jeep Elite, et le 4 ou le 5 août pour Saint-Chamond en Pro B. Les calendriers des championnats doivent encore être officialisés par la Ligue nationale de basket mais la Jeep Elite devrait reprendre normalement le 26 septembre, et la Pro B le 9 octobre.

Pour l’entraîneur de la Chorale de Roanne Jean-Denys Choulet, peu importe la longue période de près de cinq mois sans jouer liée au Covid, il n'y aura pas de temps à perdre à la reprise de l'entrainement. "On a affaire à des basketteurs professionnels qui savent que les entraînements vont vraiment reprendre le 8-9 août. Soit ils sont en forme et tout se passe bien, soit c'est pas le cas et ils iront cracher ou vomir dans les poubelles. C'est du sport de haut niveau. Moi je suis pas l'Abbé Pierre. S'ils n'arrivent pas en condition physique, tant pis pour eux. Ils auront eu quand même tout le temps de se préparer d'ici début août."

Une reprise espérée avec du public dans les salles

Avant la reprise du championnat, les clubs de Pro B auront la Leaders Cup pour se préparer. Le traditionnel tournoi de début de saison devrait avoir lieu du 15 septembre au 6 octobre. Là aussi, le calendrier doit encore être validé par le comité directeur de la Ligue nationale de basket le 24 juin. Mais pour le président de Saint-Chamond, Roger Paour, il est surtout vital pour les clubs que la reprise des compétitions se fasse avec du public.

"Jouer à huis-clos est rédhibitoire pour nous par rapport au foot par exemple. Le modèle économique du foot n'est pas du tout celui du basket avec des droits télé qui composent environ 80% du budgets des clubs maintenant alors que nous on en est très loin. Le basket a besoin de toute une animation autour du spectacle, autour des spectateurs, autour des supporters et de tout ce qui va avec, les moments de convivialité et les partenaires privés qui nous suivent et qui s'allient à un projet de territoire et d'animation du territoire."

Avec 1,75 million d'euros, le budget de Saint-Chamond la saison prochaine sera sensiblement le même que celui de cette saison qui était de 1,8. - Roger Paour, président du SCBVG

"Malgré la période, avec 1,75 million d'euros, le budget du SCBVG la saison prochaine sera sensiblement le même que celui de cette saison qui était de 1,8. Le club réfléchit aussi comment revenir vers ses abonnés, soit sous forme de dons au club ou de places la saison prochaine."

Deux matchs amicaux Roanne - Saint-Chamond

Pour bien se préparer, la Chorale de Roanne a prévu 10 voire 11 matchs amicaux, à commencer par deux oppositions contre son voisin Saint-Chamond, mais aussi Vichy-Clermont, Limoges, Chalon-sur-Saône, Dijon et Bourg-en-Bresse avec parfois deux matchs.

Les Roannais sont en passe de boucler leur recrutement avec l'arrivée d'un ailier américain, tout comme Saint-Chamond. Le retour de l'ailier américain Paul Carter devrait se conclure. Les Couramiauds pourraient conclure son mercato avec la possible arrivée d'un jeune intérieur.