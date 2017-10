Basket : la Chorale de Roanne l'emporte face à Vichy-Clermont en Leaders Cup et se rassure avant le début de saison

La Chorale de Roanne a mené son match de Leaders Cup d'un bout d'un l'autre, même si la deuxième mi-temps s'est avérée un peu plus compliquée. Les Roannais l'emportent 86 - 73 face à Vichy-Clermont. Un match qui a rassuré l'équipe avant le début de saison en Pro B face à Evreux vendredi prochain.

Ce match de Leaders Cup a domicile a rassuré la Chorale de Roanne. Les joueurs ont mené le match d'un bout à l'autre, pour finalement gagner 86 à 73 face à Vichy-Clermont. Les Roannais ont réalisé un très bon début de match, avec 4 paniers à 3 points sur 4.Ils ont déroulé leur première mi-temps sans encombre, avec presque 20 points d'avance à la fin du deuxième quart-temps.

Les joueurs du JAVC sont revenus plus offensifs en seconde partie de match, mettant ainsi la pression à la Chorale et son public. Mais les joueurs de Laurent Pluvy n'ont jamais perdu leur rôle de meneur.

Un match de bon augure pour la saison en Pro B ?

Même s'il trouve ce résultat "très satisfaisant", Laurent Pluvy ne veut pas crier victoire trop vite. "On sait tous, et les joueurs en premier puisqu'ils ont l'expérience de ce championnat, que cela va être très difficile" a-t-il expliqué.

L'équipe de Roanne monte en puissance : "même dans les moments où on est les plus faibles, on est présent en défense", explique l'entraîneur, "il va falloir gagner encore en sérénité, mais ça va venir. Il y a 15 jours on était encore en retard, là on est dans les clous". Objectif affiché cette saison : atteindre les play-off. Et même si l'équipe est plus forte que l'an dernier selon Laurent Pluvy, il tient à rester prudent : "On ne va pas s’emballer parce qu'on a gagné un match, on est juste où on veut être aujourd'hui."