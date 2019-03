Basket : la Chorale de Roanne réclame une subvention supérieure à celle de Saint-Chamond

Loire, France

La Chorale de Roanne a déterré la hache de guerre ! Le club roannais a récemment fait remarquer au Département que son voisin de Saint-Chamond n'est pas censé toucher la même aide que lui. On parle de 100 000 euros de subvention par an pour la formation. En fait, les Couramiauds ne possèdent pas encore l'homologation de club formateur nécessaire pour toucher la totalité de cette aide. Même si, dans les faits, le SCBVG ne cesse de se développer.

Ce qui fait dire au président de Saint-Chamond, Roger Paour, que cette polémique n'a pas lieu d'être. "_Personne ne nous a jamais entendu dire du mal de qui que ce soit_. Ce n'est pas grandir le sport et le basket que d'aller sur ce terrain-là. La Chorale a son fonctionnement, bien structuré, et si elle monte en Jeep Elite, on sera ravi. Mais dans l'esprit ça ne pourra pas être au détriment d'un autre club."

Du côté de la Chorale, on assure également n'avoir aucun mauvais sentiment envers le voisin. Mais Daniel Pérez, le président roannais, demande une rallonge au Département. "Je n'ai aucun problème contre Saint-Chamond, nous n'avons rien contre le club. _Je ne veux pas qu'il y ait moins pour Saint-Chamond mais je veux qu'on tienne compte de l'ensemble des éléments_. Mais il ne faut pas monter les clubs les uns contre les autres. Mais bon je pourrai dire à mon collègue président qu'il peut toujours aller négocier avec sa banque, lui qui est banquier, le marché qu'il a pu signer avec le conseil départemental, pour débloquer l'argent."

Prochain match pour les Couramiauds vendredi à Lille alors que la Chorale, 2e au classement, mais avec un match en moins, reçoit Nantes ce mardi soir à 20h à la Halle Vacheresse. Le prochain derby de Pro B entre les deux clubs est prévu le 5 avril à Roanne.

