Basket : la Chorale de Roanne signe sa première victoire en Jeep Elite cette saison

Ils la tiennent enfin. Après trois défaites en autant de matchs cette saison en Jeep Elite, la Chorale de Roanne a renoué avec le succès ce vendredi soir face à Cholet (96 - 88).

Les Choraliens n'ont donc pas manqué leurs retrouvailles avec la Halle Vacheresse, eux qui avaient disputé tous leurs matchs à l'extérieur jusqu'à maintenant en championnat.

On a retrouvé Francisco

Dans le sillage d'un Sylvain Francisco retrouvé ( 27 points, 2 rebonds et 6 passes), les Choraliens ont dû batailler toute la rencontre pour arracher ce premier succès. Devant dans le premier et second quart temps, Roanne a vu Cholet remporter le troisième et être menaçant jusque dans les dernières minutes de la partie.

A la fin du match, le coach Jean-Denys Choulet pouvait pousser un ouf de soulagement. Le jour de ses 62 ans, ses joueurs ont su lui faire un beau cadeau.