Basket : la Chorale encore sur une jambe pour défier l'ASVEL

Trois jours après la courte défaite contre Orléans (91-95), les basketteurs roannais affrontent l'ASVEL, l'un des prétendants au titre de champion en fin de saison. Et cela encore une fois sans cinq joueurs majeurs : Teyvon Myers, Juvonte Reddic et Ray Ona Embo (Ronald March et Jackson Rowe sont forfaits jusqu'à la fin de la saison).

Une mission presque impossible qui enlève toute forme de pression pour l’entraîneur de la Chorale Jean-Denys Choulet : "Si on en prend 40 c'est la logique vu que Chalon au complet en a pris 30 ! Si on les chatouille un peu cela ne sera que du bonus mais il faut aussi faire attention à ne pas trop tirer sur les jambes. Les gens me disent il faut faire tourner l'effectif... ça me fait rire. Quand on n'a pas d'effectif on ne peut pas faire tourner".

Après ce déplacement à Villeurbanne, la Chorale aura huit jours pour souffler avant la réception de Boulazac le 12 mai. D'ici là Teyvon Myers, Juvonte Reddic et Ray Ona Embo devraient avoir fait leur retour.

L'attraction Justin Wright-Foreman

Ce déplacement face à l'ASVEL sera l'occasion de découvrir un peu plus Justin Wright-Foreman. Le pigiste médical de Ronald March. L'américain de 23 ans a disputé son premier match avec la Chorale ce samedi contre Orléans.

Pour sa première sous le maillot choralien, l'ailier, drafté par le Utah Jazz en 2019 a inscrit 20 points sans aucune connaissance des systèmes de jeu. Lors de sa dernière année en NCAA (le championnat universitaire américain) Justin Wright-Foreman tournait à 27 points de moyenne. "C'est un joueur qui a une détente exceptionnelle explique Jean-Denys Choulet. Il fait des 360 avec le ballon entre les jambes pour smasher alors qu'il fait 1,85m ! Mais c'est un joueur qui n'est absolument pas dans nos prix ! On arrive à l'avoir parce qu'il reste six semaines de compétition et parce que mon ancien joueur Justin Robinson est son ami à New-York et qu'il lui a conseillé de venir".

Il y a une chance sur dix pour que l'on ait un joueur comme ça la saison prochaine - Jean-Denys Choulet

Malgré tout coach JDC tentera de le conserver la saison prochaine : "J'aimerais bien oui. Les gens disent que cela fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur comme ça à la Chorale. C'est vrai. Mais quand vous avez une enveloppe qui ne correspond même pas à la moitié de son salaire demandé que voulez-vous faire ?!"

À Justin Wright-Foreman de confirmer les attentes et aux quelques chanceux qui retrouveront la salle André-Vacheresse d'ici la fin de saison d'en profiter un maximum.