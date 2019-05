PHOTOS & VIDÉOS : la Coupe des Landes de basket dans les mains de Dax-Gamarde et du Stade Montois

Dax, France

Les finales de la Coupe des Landes de basket ce samedi ce sont tenues dans un lieu exceptionnel : les arènes de Dax. Finales événement qui voient la victoire du Stade Montois chez les filles et de Dax-Gamarde pour les garçons.

Derniers réglages avant le début des rencontres de Coupe des Landes de basket dans les arènes de Dax © Radio France - Valérie Mosnier

Il aura fallu attendre huit ans, et deux finales consécutives perdues... Enfin ! La Coupe Christine Carrère revient au Stade Montois. Après avoir mené pratiquement toute la rencontre, les filles d'Hélène Requenna l'ont emporté : 56-46 face aux espoirs de Basket Landes. L'expérience du Stade Montois a fait la différence, les Montoises ont su varier leur jeu en attaque.

Le début de de la rencontre a aussi beaucoup compté explique Lucie Cascailh, ailière au Stade Montois : "On l'a pris par le bon bout, on n'a pas paniqué. On a commencé à mener d'entrée. Claire Parisi nous faisait mal, mais on est resté concentrées, consciente de ce qu'il fallait faire et on avait un objectif : se faire plaisir sur le terrain pour ne rien regretter." Malgré la fatigue dans le dernier quart-temps, des crampes, les Montoises s'accrochent. "Au mental on l'a eu, aux tripes !" résume Lucie Cascailh.

Héléne Requenna, coach des basketteuses du Stade Montois © Radio France - Valérie Mosnier

Chez les hommes, la Coupe Guy Candau revient pour la quatrième fois consécutive à Dax-Gamarde : 85-66 face au réal Chalossais, une équipe qui évolue en Nationale 3. La logique a été respectée, mais les Réalais, poussés par leurs supporters venus en nombre, ont tenu trois quarts-temps et demi avant de craquer.

Le score ne reflète pas l'énorme résistance du Réal Chalossais. Après leur montée en Nationale 1 vendredi, les Gamardo-Dacquois ont donc réussi à conserver la Coupe des Landes. Le capitaine Gamardo-Dacquois, Jérôme Mansanné, 37 ans, savoure sa huitième Coupe des Landes, qui pourrait être sa dernière.

L'entraîneur du Réal Chalossais, Rémy Conderanne © Radio France - Valérie Mosnier

Denis Mettay, le coach de Dax-Gamarde à l'occasion d'un temps mort © Radio France - Valérie Mosnier

Après la montée en Nationale 1 et la Coupe des Landes ce week-end, Dax-Gamarde na pas encore terminé sa saison. Les hommes de Guy Mettais seront à Pessac samedi et dimanche pour le final four... autrement dit la finale du championnat de Nationale 2, avec un titre de champion de France à la clé.

A refaire !

Cette finale a eu lieu dans les arènes de dax.. Un événement exceptionnel........ Difficile, compliqué à mettre en place ET incertain jusqu'au bout à cause de la météo.... Le pari du Comité est tenu et le public croisé à la sortie des arènes apprécie : "On a trouvé ça très bien. Super ambiance, on a passé un très bon moment" explique de jeunes Landais habitués des finales de Coupe des Landes dans les arènes de Pomarez, "l'ambiance est totalement différente, on entend moins les supporters, on est moins dans cette ambiance de proximité, mais le show à côté est plus intéressant".