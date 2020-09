Basket : la difficile préparation de Rouen et d'Evreux pour la saison à venir

La préparation de la saison 2020-2021 restera dans l'histoire des clubs de sport. Pas forcément un très bon souvenir, mais un moment où il aura fallu s'adapter. Le Rouen Métropole Basket et l'ALM Evreux, notamment, n'ont pas été épargnés.

Evreux surtout, où un cas de coronavirus dans le club a mis la pagaille dans la préparation dès le mois d'août. Les entraînements ont alors été suspendus. A Rouen, des matches ont été annulés, le dernier en date contre Le Mans, puisque le club de la Sarthe a également eu des soucis médicaux.

Tout cela couplé au fait d'avoir des entraînements "distanciés", où soit il manque une partie du groupe, soit les joueurs doivent rester à distance en-dehors du moment de l'entraînements, venir masqués, voire déjà changés.

L'adaptabilité doit être permanente. Exemple hier, vendredi 5 septembre, quand l'ALM Evreux décide d'annuler la rencontre amicale prévue le soir même contre Rouen à quelques heures du match. En cause, une personne qui a côtoyée des joueurs de l'ALM a été testés positif au virus. Le principe de précaution prime : la rencontre est annulée.

Le match, prévu à Maromme avec du public, se déroulera bien... mais il s'agira simplement d'une rencontre d'exhibition entre joueurs du RMB. "On a préféré jouer entre nous que de ne pas jouer du tout, précise Alexandre Ménard, l'entraîneur du RMB. Le seul truc intéressant, c'est que l'on peut faire jouer tout le monde, on s'apprivoise les uns les autres..."

Problème, l'équipe risque d'être en méforme, avec très peu de matches joués : "On a eu une préparation tronquée, confirme le coach. On avait programmé six matches amicaux, on en a eu quatre annulés. On va démarrer les matches officiels, on sera encore dans le mode 'on découvre l'adversaire'... On a joué un match et demi en six mois, je trouve ça embêtant."

L'ailier Pierre-Etienne Drouault ne le contredit pas : "On a eu un coup d'arrêt de presque dix jours. Jouer entre nous, c'est ce que l'on fait toute la semaine, on connaît le style des joueurs. Avoir un adversaire différent, cela permet d'être surpris, de devoir s'adapter..."

Il reste au RMB un match amical, prévu mercredi prochain contre Le Havre. "On espère qu'il ne sera pas annulé", plaisante à moitié Alexandre Ménard. La Leaders Cup approche, puis la Pro B reprendra très vite.

Ecoutez notre grand angle sport avec le Rouen Métropole Basket Copier

Le Grand Angle sport de France Bleu Normandie : chaque samedi et dimanche, à 8h45 et 11h03, retrouvez le grand angle de la rédaction. Le grand match du jour, l'histoire du week-end. Le sport par le prisme de ses acteurs, et des supporters.