Basket : la fierté du coach de la JDA, qualifiée pour les demi-finales des Playoffs

Gros match, grand suspens et belle victoire ! Au terme d'une rencontre au coude à coude, les basketteurs de Dijon s'imposent 70 à 68 face au Limoges CSP et se qualifient pour les demi-finales de Playoffs de BetClic Elite.

Chaud bouillant ! Le Palais des Sports de Dijon a vibré ce vendredi 27 mai au rythme d'un match très serré entre la JDA et le CSP Limoges. Les deux équipes en course pour les demi-finales des Playoffs Elite se sont livrés un véritable duel au coude à coude.

Dans une salle pleine à craquer, les spectateurs debout ont poussé leur équipe qui a arraché la victoire 70 à 68 avec un panier décisif dans les dernières secondes de jeu.

C'etait une bataille héroïque ! -Nenad Markovic, entraineur de la JDA

Sur le bord du terrain, le coach dijonnais Nenad Markovic a lui aussi bien transpiré :

"Je pense que le pire adversaire qu'on pouvait avoir c'est Limoges ! Parce qu'on a des petits joueurs, eux des grands c'est leur premier avantage" sourit-il. "Notre stratégie a très bien fonctionnée à l'aller pour le premier match mais la deuxième fois on n'a pas pu les surprendre encore une fois, en même temps on n'avait pas beaucoup d'autres options."

"Si quelqu'un avait dit en novembre que Dijon jouerait la demi-finale, tout le monde l'aurait pris pour un fou. Je suis très fier de mes joueurs, parce qu'ils n'ont jamais abandonné, on s'est toujours battus, on a toujours montré une envie de s'améliorer, de travailler, de se battre, même quand ça allait mal et je pense que ce match était une bataille héroïque et je pense que nous méritons cette victoire, je suis très fier d'eux !"

Asvel ou bien Cholet ?

Et la demi-finale ? Ce sera face à Villeurbanne ou Cholet. Ce n'est pas encore tranché. Vendredi soir, l'ASVEL a évité l'élimination en s'imposant 82 à 66. Il faut donc un troisième match pour départager ces deux équipes et ça se joue dimanche 29 mai à 19 heures. L'an dernier, Dijon a été battue en finale par Villeurbanne. Nenad Markovic fait donc preuve d'un optimisme prudent :

"On peut gagner la finale !" s'enthousiasme-t-il. "Mais pas avant de gagner la demi-finale. D'abord on va bien se reposer et on verra dimanche qui sera notre adversaire. Si c'est l'ASVEL ils ont l'avantage et c'est une très bonne équipe mais Cholet ont montré qu'ils pouvaient les battre aussi. On essaiera de se préparer au mieux possible pour représenter notre club et notre ville au mieux. Ce ne sera pas facile parce que l'ASVEL joue le titre tous les ans, c'est vraiment culturel donc ce sera dur mais on essaiera d'être compétitif."

"Si on regarde en arrière on peut être fier de ce qu'on a fait. Maintenant c'est le moment de pousser jusqu'au niveau suivant pour voir si nous pouvons faire quelque chose de mieux, d'extraordinaire !"