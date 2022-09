Basket - La Finale de l'Euro France - Espagne retransmise à Mondeville

L'équipe de France de Basket masculine affronte l'Espagne ce dimanche à 20h30 en finale de l'Euro à Berlin. Le club de basket de l'USO Mondeville et la ville de Mondeville organise une retransmission de la rencontre dans la Halle Bérégovoy. L'entrée est évidemment gratuite.

La ville de Mondeville et l'USO Mondeville Basket mettent la Halle Bérégovoy à disposition pour retransmettre la finale de l'Euro de Basket masculin ce dimanche à 20h30.

Si vous souhaitez suivre et encourager l'équipe de France face à l'Espagne et vivre pleinement l'ambiance, rendez-vous à partir de 19h30 (ouverture des portes). La buvette et un service restauration sont prévus.