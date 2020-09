Basket : la finale de la coupe de France féminine maintenue à Bercy malgré quatre cas de Covid-19 !

Cette finale de la coupe de France féminine restera dans les annales. Non seulement elle va se dérouler alors que plusieurs joueuses ont été testées positives cette semaine au Covid 19, et elle se jouera en plus en présence du public. En raison de la crise sanitaire, la jauge ne peux pas dépasser les 5000 spectateurs mais en raison de la distanciation physique au total 2500 spectateurs sont attendus ce vendredi 18 septembre à Bercy qui accueille pour le coup le premier événement d'envergure.

Agnès St Gès (Présidente du Tangos Bourges Basket) : "On a un protocole sanitaire qui est totalement différent chez les garçons qui avec trois cas positif le match est reporté."

Même si les joueuses sont impatientes de reprendre la compétition officielle, il n'empêche que la crise sanitaire liée à la circulation de plus en plus active du virus, pose problème à Agnès St Gès, la Présidente du Tango Bourges Basket : "Je suis dans une position d'inquiétude car avant tout la priorité c'est la protection de nos salariés et de l'intégrité de nos joueuses. La Fédération Française de Basket nous a assuré qu'il y aura un protocole sanitaire strict. Mais il est totalement différent chez les garçons en LNB : la preuve dans la même équipe, avec trois cas positif, le match est reporté." Cette saison risque d'être compliquée à gérer en raison des cas de Covid qui sont de plus en plus nombreux. Quoi qu'il en soit cette finale 2020 se jouera ce vendredi 18 septembre à Berçy entre les Berruyères qui totalisent, 11 coupes de France, c'est le record absolu face à des Lyonnaises présidées par Tony Parker qui avec son équipe féminine est championne de France en titre.

Elisabeth Moreno la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances sera présente à l'assemblée générale de la Ligue Féminine de Basket.

Une chose est sûre, cette crise sanitaire sera évoquée ce vendredi à l'occasion de l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket à Paris, qui sera marquée en fin de matinée par l'intervention d'Elisabeth Moréno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Agnès St Gès, la présidente du Tangos Bourges Basket compte bien interpeller la ministre sur ce protocole sanitaire qui est totalement différent chez les garçons en cas de cas positifs.