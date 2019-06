Basket : la finale de Pro B passe par un sursaut pour Saint-Chamond

Saint-Chamond, France

S'ils s'imposent les Couramiauds s'offriront une belle jeudi, de nouveau à Orléans. S'ils s'inclinent, ce sera le début des vacances. Saint-Chamond est exactement dans la même situation que lors des quarts de finale face à Nancy, dont ils étaient finalement sortis vainqueurs. Aucune raison de craindre Orléans outre mesure pour le meneur Mathieu Guichard : "Cette équipe-là, on sait qu'on peut les battre. On l'a déjà fait à domicile il y a un mois et demi. On en a les moyens. Je pense que lundi ce sera un match différent de vendredi. Avec les discours que j'ai entendu dans le vestiaire, il va falloir se préparer à une grosse bataille."

Même au pied du mur, pas de raison de trembler estime de son côté l'entraineur du SCBVG Alain Thinet : "Il n'y a pas à être fébrile. On joue pour le plaisir, pour être le trouble-fête. On doit continuer sans se gêner et en essayant d'être à la hauteur, en produisant un meilleur basket. Il faut se lacher, ne pas jouer avec le frein à main. Il faut faire honneur à notre public. Ils ont pris du plaisir face à Nancy. On leur offre une demi-finale : il faut qu'on soit flamboyants lundi soir !"