Basket - La JDA Dijon éliminée de la Leaders Cup par la JL Bourg

Tenante du titre depuis 2020, la JDA Dijon ne conservera pas son titre en Leaders Cup de basket. Après sa qualification en quarts contre Limoges, la Jeanne s'est inclinée 77-94 face à la JL Bourg de son ancien capitaine Axel Julien, samedi 18 février 2023, sur le parquet de l'Arena de Saint-Chamond. Bourg-en-Bresse affrontera en finale le vainqueur de l'autre demie, qui oppose Le Mans à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne.

ⓘ Publicité

Place à la trêve, la JDA toujours engagée sur trois tableaux

Les joueurs dijonnais, qui viennent de vivre des semaines intenses et chargées , vont désormais bénéficier d'un peu de repos pendant deux semaines de trêve. La JDA Dijon sera de retour sur son parquet du Palais des sports, en Elite, face à Blois le weekend du 4 mars. La Jeanne est également toujours en course en Ligue des champions et en Coupe de France.