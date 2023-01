Basket - La JDA Dijon engage Matt Mobley comme pigiste médical

Au lendemain de sa belle victoire en Ligue des champions contre Peristeri, la JDA Dijon annonce la signature d'un pigiste médical, mercredi 4 janvier 2023. L'arrière américain de 28 ans Matt Mobley (1,92m) s'est engagé avec la Jeanne. Il va remplacer Chase Simon, touché à l'aine, qui va devoir subir une intervention chirurgicale, le privant des parquets pendant plusieurs mois. Après son départ des Etats-Unis, Mobley a connu plusieurs clubs en Europe (Charleroi en Belgique, Francfort et Ulm en Allemagne, Saragosse en Espagne, Istanbul en Turquie). Il est également brièvement passé en France, en 2019, à l'Elan Béarnais. Avant son arrivée à Dijon, il jouait aux Philippines. "Sous réserve de qualification par la Ligue Nationale de Basket, Matt prendra part au match de ce samedi face au SLUC Nancy", indique le club.

"Il nous fallait réagir vite"

Fabien Romeyer - Directeur Sportif : "Depuis plus d’un mois, Chase traine des problèmes récurrents au niveau de l’aine qui impactent ses performances. Ses douleurs se sont accentuées depuis plusieurs semaines et il a été convenu qu’une opération s’imposait devant cette situation. Devant les échéances importantes pour notre équipe, il nous est ainsi apparu indispensable de réagir rapidement pour trouver un remplaçant à cette absence de longue durée. Nous avons décidé de ne pas remplacer poste pour poste, déjà parce que le marché sur le poste 3 est très compliqué à l’heure actuelle et qu’il nous fallait réagir vite, mais aussi parce qu’on a estimé que l’on pouvait rééquilibrer l’équipe. Matt Mobley est un combo-guard percutant, slasheur, avec de l’expérience, qui amènera un vrai danger sur la ligne extérieure et permettra à Gregor Hrovat de retrouver son poste de prédilection, le poste 3, afin de lui permettre de s’exprimer avec régularité. On espère que ce rééquilibrage nous permettra de poursuivre notre bon début de saison et de répondre à nos objectifs".

Matt Mobley : "Je suis très heureux d’être ici à Dijon et d’avoir la chance de jouer pour un grand club comme la JDA. J’ai hâte de démarrer l’entrainement avec les gars. La JDA est un club avec une belle histoire et une grande tradition de victoires et je veux être rapidement capable d’aider l’équipe à poursuivre cette tradition. Je suis reconnaissant de cette opportunité et vraiment très heureux de pouvoir porter le maillot dijonnais !"