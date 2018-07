Il a 24 ans, mesure 2m06, est américain et évoluait l'an dernier à Levallois, son nom Gavin Ware. Le nouveau pivot de la JDA, malgré son jeune age, a déjà fait ses preuves en France mais aussi en coupe d'Europe.

Dijon, France

La JDA Dijon précise dans un communiqué : Né le 19 octobre 1993 à Starkville dans le Mississipi, ce pivot de 2m06 a fait ses études chez les Bulldogs de Mississipi State entre 2012 et 2016. Avec l’équipe en NCAA (championnat universitaire aux Etats-Unis), il était en constante évolution, réalisant une dernière année à 15,37 points et 7,8 rebonds en 28 minutes de moyenne.

Pour ses débuts en tant que basketteur professionnel, il signa à Anvers en Belgique, imposant une nouvelle fois son physique dans la raquette, que ce soit en championnat (14 points, 6,6 rebonds) et en FIBA Europe Cup (13,8 points, 6,5 rebonds en moyenne). Capable de produire des matchs à 22 points et 15 rebonds face à Porto ou encore 18 points et 10 rebonds face à Nanterre, il était la saison dernière à Levallois.

Dans la formation de Fred Fauthoux (Levallois), Gavin Ware s’est rendu indispensable finissant la saison avec des statistiques impressionnantes : 12,2 points et 6,7 rebonds pour 15,2 d’évaluation en seulement 21 minutes de moyenne par match. C’est un joueur très précieux et rapidement cité parmi les meilleurs intérieurs du championnat de France Jeep Elite que la JDA Dijon Basket est heureuse d’accueillir dans son effectif 2018/2019.