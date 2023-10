Basket : La JDA Dijon remporte son premier match de la saison face à Boulogne-Levallois

Les supporters de la JDA Dijon Basket attendaient cette victoire avec impatience. Après trois défaites en trois matchs, les basketteurs dijonnais s'imposent à domicile face à Boulogne-Levallois, ce dimanche 1er octobre. Une victoire 94 à 54, dans le cadre de la quatrième journée d'Elite.

"On est heureux d'avoir enfin gagner, et à la maison en plus mais maintenant on espère gagner notre premier match à l'extérieur et ce, dès mardi", confie Jacques Alingue à la fin de la rencontre. Le joueur dijonnais parle ici du prochain match de la JDA qui se déplace à Monaco, champion de France en titre, mardi 3 octobre.