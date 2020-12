Basket : la JDA Dijon s'offre un "boxing day" face à Bourg-en-Bresse

Savez-vous ce que l'on appelle le "boxing day" ? C'est un terme qui nous vient d'Angleterre en référence au 26 décembre qui est un jour férié Outre Manche. Un jour férié durant lequel depuis les années 60 le championnat de foot anglais propose traditionnellement des matchs opposant les plus grands clubs de Premier League.

Trois matchs ce samedi

Chez nous en France le basket s'y est mis depuis quelques années. Ce samedi, donc, il y a trois matchs à suivre au lendemain de Noël dont celui qui va opposer ce samedi soir la JDA Dijon (4e) à Bourg-en-Bresse (3e) pour la 7e journée de Jeep Elite.

Laurent Legname dirige la séance d'entraînement ce jeudi au Palais des Sports de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Bourg fait partie des favoris

L'entraîneur de la JDA, Laurent Legname à propos de cette rencontre. "Bourg fait partie des favoris du championnat avec Monaco, l'Asvel et Levallois. Bourg fait partie du Top 4, donc cela va être un bon match à jouer, un match très difficile face à une équipe qui n'a perdu qu'une fois cette saison".

Le pivot Jacques Alingué à l'issue de l'entraînement ce jeudi au Palais des Sports de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est une période assez particulière pour nous les basketteurs

Pas trop dur de se retrouver sur les parquets au lendemain de Noël ? Avant la fin de l'entraînement jeudi, l'entraîneur a conseillé à ses joueurs de ne pas trop manger et surtout de ne pas boire d'alcool. Le pivot Jacques Alingué. "C'est une période assez particulière pour nous les basketteurs, on a toujours joué à Noël. Je pense qu'il (l'entraîneur ndlr.) plaisante à moitié, il nous donne des conseils mais c'est vrai que l'on est assez habitué, on sait ce qu'il faut faire pour être en forme. On est assez sérieux donc je pense qu'aucun joueur ne va abuser, le but c'est d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir gagner."

En fin d'entraînement quelques joueurs de la JDA s'exercent au shoot au Palais des Sports de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

A quelle heure ?

JDA Dijon / Bourg-en-Bresse -sans public évidemment- au Palais des Sports de Dijon c'est ce samedi soir à 18H30. En cas de victoire la JDA resterait invaincu à la maison cette saison et reviendrait à égalité avec cette formation de l'Ain. A partir de 14H05 Le Mans accueille Boulogne-Levallois tandis qu'à 16H10 Gravelines se déplace à Villeurbanne pour défier l'ASVEL.