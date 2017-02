La JDA Dijon se renforce avec Goran Gajović, un basketteur monténégrin

Avant dernier de la pro A, à la mi saison, la JDA Dijon vient de recruter coup sur coup deux nouveaux joueurs. Un américain, Brandon Peterson au poste de pivot et un ailier Monténégrin : Goran Gajović. Des renforts qui doivent permettre à la Jeanne de se maintenir dans l’élite du basket français.

« Après l’arrivée de Brandon Peterson au poste de pivot, il fallait se pencher sur les postes extérieurs. Notre effectif était à ce jour trop court pour aborder la phase retour et ses 17 matchs. Il fallait donc se renforcer à ce niveau. »

Laurent Legname, l’entraineur de la JDA Dijon le sait, la Jeanne, avant dernière de la pro A est en danger. L’effectif est trop court, les joueurs cadres en manque de confiance et de réussite. Depuis le début de la saison l’adresse fuit des basketteurs pourtant habituellement plutôt efficaces. Le spectre de la relégation est bien présent, l’état d’urgence a été décrété. Le président a obtenu le droit de pouvoir recruter, il le fait pour se donner toutes les chances de faire partie des cadors du basket français, une fois de plus, l’an prochain.

Un ailier physique et adroit

C’est donc dans ce cadre que le basketteur monténégrin Goran Gajović (28 ans) a été recruté pour le reste de la saison sportive. Cinquième meilleur marqueur du championnat roumain cette saison, c’est un ailier très actif d’1m98 et efficace aux shoots qui rejoint l’effectif dijonnais. Né à Zagreb, il est passé par la ligue de Bosnie-Herzégovine et la ligue Baltique entre 2010 et 2015.

La JDA espère que Goran Gajović sera qualifié pour le match contre Gravelines

Il évoluait cette saison dans le club de Mures (17,6 points, 3,2 rebonds, 3,6 passes pour 18,2 d’évaluation), avec qui il jouait également la FIBA Europe Cup, compétition dans laquelle il réalisait 16,6 points, 4 rebonds et 4,2 passes de moyenne par match.