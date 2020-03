Dijon : la JDA espère jouer le final 8 organisé par la Basketball Champions League

La JDA Dijon Basket vient de l'apprendre, ce mardi 31 mars : la Basketball Champions League organise du 30 septembre au 4 octobre 2020 prochain un final 8, qui regroupera les huit dernières équipes en compétition cette année, afin de déterminer le vainqueur de cette saison 2019/2020.

Avant ce rendez-vous final, les Dijonnais devront affronter les Russes du Nijni Novgorod dans un match 3 décisif pour la qualification. La date est encore à déterminer.

Le communiqué de la Basketball Champions League

"Lors d’une réunion du conseil d’administration de la BCL qui a eu lieu ce lundi 30 mars par vidéoconférence, la Basketball Champions League a pris la décision de reporter fin septembre / début octobre 2020 tous les matchs restants – initialement prévus de mars à mai 2020 – afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, entraîneurs, officiels et supporters."

"Le conseil d’administration de la BCL a pris la décision unanime de reprendre et de conclure la saison 2019-2020 avec l’organisation d’un Final 8 – à match simple – qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2020."

Deux matchs en suspens

"L’hôte et le lieu de l’événement ainsi que d’autres détails concernant la compétition seront annoncés en temps voulu. Les deux matchs en suspens, JDA Dijon vs Nijni Novgorod et Tenerife vs Oostende, toujours en attente pour la conclusion des huitièmes de finale, seront joués avant ce Final 8, à une date à déterminer."