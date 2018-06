Dijon, France

La FIBA, la Fédération internationale de Basket, vient d'annoncer officiellement le nom des clubs qui participeront à la prochaine Basketball Champions League. Heureuse surprise pour le club dijonnais de la JDA, il est retenu avec Strasbourg et le Mans pour entrer directement en phase de poules, dans un groupe constitué de huit équipes. Les quatre premiers de chaque groupe rejoindront les huitièmes de finale.

Ce sera peut être l'occasion pour Dijon de se frotter à des clubs prestigieux comme le PAOK, Besiktas, Bamberg, Tenerife ou encore les Lituaniens de Klapeida. Pour le savoir, il va falloir attendre jusqu'au 11 juillet avec le tirage au sort des poules. La saison régulière débutera le mardi 9 octobre 2018.

Une bonne jauge pour la JDA

Dans un communiqué, le club dijonnais explique que "Grâce à la Basketball Champions League, la JDA Dijon Basket se mesurera à de prestigieuses formations du continent, tout en continuant d’accroître sa visibilité, cette fois-ci sur le plan Européen. Pour un club et ses joueurs, participer à ce genre de compétition est une chance."

Les 32 formations s’affrontent lors de 14 rencontres en saison régulière. Les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les playoffs : des huitièmes, des quarts de finale et à l’issue un Final Four pour déterminer l’équipe championne. Sur 48 équipes engagées, seulement 32 participent à la saison régulière. En clair : 24 équipes sont directement qualifiées pour cette phase du championnat grâce à leur classement dans leurs pays respectifs, les 26 autres disputent une phase de qualifications à l’issue de laquelle 6 équipes complètent le tableau de la saison régulière.

À raison d’un match par semaine, la saison régulière débutera le mardi 9 octobre 2018 et se terminera le mercredi 6 février 2019 (date à confirmer). Les phases finales débuteront le mercredi 6 mars 2019 et se termineront par le Final Four entre le vendredi 3 et le dimanche 5 mai 2019.