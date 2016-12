Basket : la JDA Dijon met fin à une série noire

Les basketteurs dijonnais se sont très largement imposés, 93 à 53, vendredi soir, face à Cholet. La JDA sort du bas du classement du championnat de ProA.

C'est un beau cadeau, à quelques heures de Noël ! Les basketteurs de la JDA, qui ont enchaîné six défaites de rang, ont écrasé la concurrence vendredi soir, au Palais des Sports de Dijon. Ils se sont imposés par 40 points d'écart (93 à 53), face à Cholet, lors de la 14ème journée de ProA.

Dominants d'entrée de jeu

Dès le début du match, les joueurs de Laurent LEGNAME ont mis la pression sur les basketteurs du Maine-et-Loire : +11 points après 5 minutes de jeu seulement.

INTERVIEW | Laurent LEGNAME, coach de la JDA. Partager le son sur : Copier

Johan PASSAVE-DUCTEIL, pivot de la JDA, analyse : "on y a mis toute la frustration qu'on avait accumulée pendant cette série de défaites... que je n'ai même plus envie d'évoquer, aujourd'hui. Je crois que la dernière fois qu'on avait été bons, les cinq de départ, c'était pendant la pré-saison. Aujourd'hui, en plus d'avoir notre 'cinq' majeur qui a été performant, on a eu l'apport du banc. On a vraiment trouvé un équilibre, lors de ce match. Et derrière, on a eu la défense, très agressive. On a fait suffoquer l'adversaire dès le départ, et après on a déroulé !".

Le début d'une nouvelle ère ?

Laurent LEGNAME, le coach dijonnais, espère maintenant que cette victoire marquera "le début du changement" : "vivement 2017 ! Au cours des deux derniers mois, il y a eu une sorte de malédiction sur le club et sur notre équipe !"

Grâce à cette victoire, la JDA remonte à la 14ème place du classement de la PROA.

Les Dijonnais se déplacent lundi soir, sur le parquet de la SIG à Strasbourg. Ce sera le dernier match de l'année 2016, avant une semaine de vacances.