Basket - La Jeep Elite ne reprendra pas avant septembre, le staff du CSP au complet

La Ligue Nationale de Basket a tranché : elle annonce, ce mercredi dans un communiqué, que les compétitions de Jeep Elite et de pro B "ne pourront pas reprendre avant le mois de septembre".

La LNB indique avoir pris acte des déclarations du Président de la République concernant, notamment, l'interdiction "des rassemblements et événements sportifs pour plusieurs mois encore". De fait, les championnats ne pouvaient ainsi pas reprendre avant l'été, comme la Ligue pouvait encore l'espérer il y a quelques jours.

La fin définitive de la saison n'est pas complètement actée

Pour autant, la fin définitive de la saison 2019-2020 n'est pas officiellement décidée. La LNB indique en effet que des "groupes de travail déjà à l’œuvre [...] doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison 2019-20 [...]."

La Ligue établit très clairement deux scenarii possibles : soit un arrêt définitif, et dans ce cas il faudra définir les conditions, notamment pour arrêter un classement et un éventuel titre de champion. Soit la reprise et la fin du championnat en cours à partir de septembre.

Si aucun match ne se jouera avant septembre, la fin du championnat n'est donc pas officiellement sifflée pour le Limoges CSP, qui occupait la 8ème place du classement au moment de l'interruption de la compétition.

De même, le profil de la saison 2020-2021 reste à définir car il dépendra évidemment de l'hypothèse retenue pour solder le championnat en cours.

Le staff technique du Limoges CSP est au complet

Par ailleurs, le Limoges CSP annonce, ce mercredi, que son staff technique est désormais au complet pour la saison à venir (ou à finir...). Le club vient de recruter Romain Chenaud au poste d'assistant-coach pour les deux prochaines saisons.

Le directeur sportif Crawford Palmer s'en satisfait : “Romain Chenaud arrive de Chalon-sur-Saône, où j’ai eu la chance de le côtoyer la saison dernière, et où il a démontré ses capacités d'entraîneur assistant et de formateur au plus haut niveau. La relation déjà établie avec Mehdy Mary dans les équipes de France de jeunes va faciliter son intégration, et permettre d’avancer rapidement sur une nouvelle saison qui s’annonce complexe".

Avec cette nouvelle signature, le staff technique de l’équipe pro est donc composé de Mehdy Mary, entraîneur principal - Romain Chenaud, 1er assistant coach - Benjamin Villeger, 2ème assistant coach - Yacine Aouadi, chargé du développement technique individuel/scouting - Faycel Kort, préparateur physique - et Clément Sartel, kinésithérapeute.