Basket : la nouvelle présidente des Tango de Bourges affiche ses ambitions

Bourges, France

Budget à la hausse et matchs à guichet fermé seront les principaux objectifs de celle qui vient de succéder à Pierre Fosset. Le nerf de la guerre, c'est le budget : trois millions et demi cette année, il faut l'amener d'ici 5 ans, à 4 millions. Plus d'argent pour attirer les meilleures joueuses et éviter qu'elles ne partent trop vite.

Le prado de Bourges peut accueillir 5027 spectateurs pour les matchs des Tango. © Radio France - Michel Benoit

Agnès St-Ges espère pour cela convertir plus de sponsors. 230 entreprises aujourd'hui sont partenaires. La présidente estime qu'il est possible d'en avoir davantage en leur offrant un meilleur retour sur investissement : " Les partenaires veulent aujourd'hui des choses spécifiques et non pas juste venir voir un match. Donc oui, on va aller chercher de nouveaux partenaires. Il y a encore plein d'entreprises possibles. On est également en train de réfléchir à une fan zone pour que les gens aient envie de rester au prado. Qu'ils viennent avant le match pour repartir bien après."

Le Tango Bourges Basket compte 230 partenaires, mais il en faudra encore plus. © Radio France - Michel Benoit

Et pour cela, il faudra faire de chaque match une fête avec des animations renforcées, pour multiplier les matchs à guichet fermé. Ce qui n'est arrivé que deux fois dans le nouveau prado. Mais la première des conditions à remplir, ce sera les résultats sur le parquet, dans un championnat dominé par Lyon cette année. L'Asvel de Tony Parker qui a piqué Marine Johannès à Bourges, une jeune en moins dans l'équipe berruyère que certains estiment trop âgée : " C'est une équipe expérimentée, analyse Agnès St-Ges. Et c'est cela qui est important, parce que parfois, on peut avoir les meilleures joueuses, si l'esprit d'équipe n'est pas là, s'il n'y a pas une cohésion d'équipe, on n'ira pas loin, et c'est tout le travail de notre coach. La cerise d'un final four à Bourges ne pourra qu'encourager les joueuses. Et on y croit, même si la concurrence s'annonce sévère avec Lyon notamment. " Verdict au printemps prochain.