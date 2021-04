Basket : Monaco sacré champion d'Europe à Kazan !

L'AS Monaco réalise un exploit historique ce vendredi soir. La Roca Team s'impose (86-83) à Kazan et remporte l'Eurocoupe de basket, qui échappait au basket français depuis plus de trente ans. C'est le premier titre majeur pour l'équipe du rocher, qui évoluait en 4e division il y a neuf ans.

Ils l'ont fait ! Les basketteurs monégasques ont livré un match d'anthologie ce vendredi soir à Kazan (Russie) pour valider la victoire de mardi en finale aller à Monaco et remporter l'Eurocoupe, plus de trente ans après Limoges, dernier vainqueur de l'épreuve en 1988. Un succès historique pour le basket français et monégasque.

Un match d'anthologie

Un match parti tambour battant, avec beaucoup plus de rythme que mardi à Gaston-Médecin. John Brown donne le ton en ouvrant le score pour les Russes d'un tir à trois points. Les Monégasques répondent, notamment grâce à un trois points splendide de Dee Bost qui permet à la Roca de passer devant (7-8). Le score gonfle très vite et ce premier quart-temps est un régal, que les Russes bouclent avec une courte avance (26-24).

Le rythme ne retombe pas, au contraire, dans le second quart-temps. Les hommes de Mitrovic accélèrent et prennent trois points d'avance grâce à un numéro de Rob Gray (29-32). Mais le meneur russe Theodore remet Kazan devant en claquant un trois points en tête de raquette (34-33). Plusieurs lancer-francs manqués empêchent Monaco de s'envoler au score et la Roca Team mène d'un petit point à la pause (47-48).

Le cauchemar de Jamar Smith

Ndoye et Rog Gray s'envolent ensuite pour laisser la Roca team devant (54-50) alors que Kazan avait mieux entamé ce troisième quart temps. Toujours aussi peu influent, le vétéran Jamar Smith (34 ans) n'a toujours pas inscrit le moindre point après 25 minutes de jeu et semble revivre le cauchemar de mardi. Mais Brown et Theodore, eux, sont à la hauteur de l'événement et permettent à Kazan de virer en tête à la fin de ce troisième quart-temps (67-66).

JJ O'Brien héros monégasque

L'air devient irrespirable à Kazan alors Marcos Knight envoie un trois points longue distance pour donner six points d'avance à la Roca Team, plus gros écart de la partie (69-75). Il reste cinq minutes à jouer et l'exploit est en marche. Knight, encore lui, se charge d'éteindre tout espoir de remontada (73-79). Le moment choisi par Jamar Smith pour se réveiller et enchaîner trois paniers pour ramener les deux équipes à égalité (79-79). O'brien puis Theodore font gonfler le score (81-81). Il reste une minute ! Et Jamar Smith, décidément l'homme de ce quatrième quart-temps, donne l'avantage à Kazan (83-81). C'était sans compter sur JJ O'Brien ! Le panier pour revenir à hauteur suivi du lancer-franc de la gagne (84-83) ! Les dix dernières secondes permettent à Knight de prendre un rebond et de pousser Kazan à la faute (86-83).

De la 4e division à Champion d'Europe !

Encore en 4e division il y a neuf ans, avant d'être repris notamment par l'homme d'affaire ukrainien Serguey Dyadechko, la Roca Team remporte son premier titre majeur avec cette Eurocoupe, qui va en plus permettre à l'ASM de disputer l'Euroligue la saison prochaine. D'ici là Monaco peut aussi remporter son premier titre en Jeep Elite.