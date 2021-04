Eurocoupe de Basket : La Roca Team s'impose au bout du suspense face à Kazan

La Roca Team a fait la moitié du chemin. En quête d'un premier titre majeur depuis l'arrivée de son propriétaire Ukrainien, Monaco a remporté ce mardi soir la finale aller de l'Eurocoupe face aux Russes de Kazan ( 89-87). Mais que ce fût dur ! Bien rentré dans le match, l'ASM a ensuite perdu le fil, avant de le retrouver à partir du troisième quart-temps et de remporter un succès indispensable pour croire au titre.

Monaco mène puis perd le fil

Le premier quart-temps tourne vite à l'avantage de la Roca team, qui mène rapidement 13-4 grâce à trois paniers à trois points précoces. Les Russes rentrent alors dans leur finale et reviennent au score (15-14) mais c'est Monaco qui termine mieux et fait gonfler le score grâce notamment aux premiers points de Gray (23-18).

Le score met ensuite près de deux minutes avant d'évoluer au début du deuxième quart-temps. Kazan passe devant pour la première fois du match (23-24). Adroits, Mathias Lessort et O'Brien inscrivent leur lancer-francs pour rester au contact des Russes (35-35). Mais l'ASM semble sur la retenue, comme inhibée par l'enjeu. Peu de fluidité dans le jeu et des systèmes qui ne parviennent pas à se mettre en place. Si bien que ce sont les Russes qui mènent à la pause (42-44).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Roca Team élève son niveau après la pause

Plus toniques et plus mobiles, les Monégasques semblent enfin jouer leur basket dans ce troisième quart-temps, qui les voit reprendre l'avantage grâce à deux lancers et un ultime panier de Dee Bost (65-64). Le meneur américain est d'ailleurs le premier à faire bouger le tableau d'affiche dans le dernier quart-temps (67-64). Mais un alley-oop de Brown redonne l'avantage aux Russes (67-68).

Au coude à coude, les deux équipes se rendent coup pour coup. O'Brien ajuste un panier à trois points pour placer le rocher en tête (75-74). On prend le même et on recommence quelques instants pour plus tard (79-78). Le match devient haletant. Le chronomètre défile. Les points aussi. Le géant Klimenko (2,14 m), dans un grand soir (22 points) claque un dunk pour donner trois points d'avance à Kazan mais Gray lui répond par un panier à trois points qui remet les deux équipes dos à dos à un peu plus d'une minute de la fin (84-84). Knight inscrit ses deux lancers à 27 secondes du terme pour redonner l'avantage à l'ASM (88-87). Un dernier lancer de Gray et le score était fait !

Finale retour vendredi devant du public

La Roca team a maintenant rendez-vous sur les bords de la Volga vendredi pour la finale retour. Devant du public. Et avec la possibilité d'inscrire son nom au palmarès du basket européen. En cas de défaite, les deux équipes disputeront un match d'appui dimanche, toujours à Kazan.