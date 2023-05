Basket : la SIG annonce l'arrivée d'un nouveau coach italien

Alors que Strasbourg vient de terminer en quart de finales de play-offs (face à Monaco) sa saison en BetClic Elite, la SIG annonce ce lundi matin la signature d'un nouveau coach. Il s'appelle Massimo Cancellieri, il est italien il entraînait la saison dernière le CSP Limoges après une longue carrière en Italie. Il s'engage pour les deux saisons à venir.

ⓘ Publicité

« Être entraîneur de la SIG Strasbourg signifie beaucoup pour moi et représente un pas vers le haut niveau. Ça fait beaucoup d’années que je suis Strasbourg et son évolution et je suis ravi de faire partie de ce club historique" indique le nouveau coach dans un communiqué.

Il remplace un autre entraîneur italien, Luca Banchi, qui a réussi un quasi miracle : faire passer la SIG, dernière de BetClic Elite en novembre dernier, à la 8e place qualificative pour les play-offs. Lui-même avait pris la succession au pied levé du finlandais Lassi Tuovi.