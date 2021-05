Basket : la SIG échoue face à Burgos en demi-finale de la Ligue des Champions

Le tenant du titre San Pablo Burgos vient de sortir la SIG de la Ligue des Champions 81 à 70. Les strasbourgeois ont gardé le dessus pendant les deux premiers quart temps, avant que les Espagnols ne recollent au score pour enfin s'imposer. La SIG fera face à Saragosse dimanche pour la troisième place.

Accroché physiquement

Les Strasbourgeois ont pourtant bien entamé la rencontre, avec dix points d'écart à l'issu du premier quart temps. Six à la fin du deuxième. Les prémisses d'une avance qui ne va cesser de s'affiner, jusqu'à ce que les Espagnols prennent l'avantage en début de seconde période.

Le score reste serré, les deux équipes sont au coude-à-coude. Burgos sort gagnant du duel et enfonce le clou avec un trois points de McFadden à la fin de l'avant dernier quart temps : 26-14. La tendance s'inverse, c'est maintenant les Strasbourgeois qui courent après l'égalisation.

Ils ne reprendront pas le dessus. Attaque après attaque, shoots et dribbles s'écrasent contre la défense espagnol. Les tirs à trois points mal ajustés s'enchainent pour tenter de recoller au score. La fatigue est là et les jambes n'y sont plus. On notera tout de même une équipe alsacienne combative jusqu'au bout, avec une défense agressive jusqu'au dernier instant.

La SIG jouera la troisième place de la compétition dimanche contre Saragosse. En Jeep Elite, elle peut toujours viser la première place.