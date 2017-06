Basket : la SIG s'impose face à Chalon et arrache un cinquième match décisif pour le titre

Grâce à sa victoire dans la douleur 84 à 78 face à Chalon-sur-Saône ce lundi soir dans le quatrième match des finales de pro A, les basketteurs strasbourgeois égalisent à deux manches partout. Le titre se jouera lors de l'ultime rencontre de la saison vendredi à Chalon.

Les spectateurs du Rhénus ont cru revivre le cauchemar de samedi lorsque la SIG avait dilapidé une large avance pour s'incliner d'un point au buzzer, mais cette fois-ci les Strasbourgeois ont su tenir bon et s'imposer 84 à 78 face à Chalon-sur-Saône ce lundi soir dans le quatrième match des finales de pro A. Ils ont pourtant compté jusqu'à 15 points d'avance au coeur du troisième quart-temps, mais l'Elan est repassé devant en fin de rencontre. Heureusement, grâce au duo Walker - Slaughter (44 points à eux deux), la SIG a pu gagner ce match 4.

Le titre se jouera donc sur un seul match, le dernier de la saison, vendredi au Colisée de Chalon. Un dénouement digne d'une bonne série américaine et qui cristallise beaucoup de tensions. L'entraîneur chalonnais Jean-Denys Choulet n' a quasiment pas voulu parler du match mais il a dénoncé une tentative d'agression dont il aurait été victime à la fin de la rencontre.

La SIG a su garder la tête froide

Le coach strasbourgeois Vincent Collet était déjà focalisé sur ce match décisif : "C'est une belle réaction après la frustration de samedi, analyse-t-il. On a su cette fois garder la tête froide quand ils sont venus nous souffler sur la nuque. On est à deux deux, il n'y a qu'une chose à dire, on veut gagner ce match, on ne parle même pas de championnat ou de titre, simplement de gagner ce match".

Le match décisif avec Ntilikina?

La SIG risque d'aborder cette rencontre décisive diminuée, le pivot finlandais Erik Murphy est toujours aux soins, l'ailier Pape Sy a reçu un coup sur la cheville et puis le meneur de jeu Frank Ntilikina n'est pas certain d'être de la partie. Le prodige de la SIG participera jeudi soir heure américaine (vendredi matin heure française) à la draft de la NBA à Brooklyn. Les dirigeants strasbourgeois étudient la possibilité de le rapatrier en jet privé pour arriver juste à l'heure à Chalon, mais rien n'est encore acté.