Basket : première demi-finale de Coupe de France à domicile pour Landerneau

Le parquet n'attend plus qu'elles, et les tribunes de La Cimenterie sont prêtes à vibrer au moindre panier breton. Les basketteuses du club de Landerneau sont en piste pour la demi-finale de la coupe de France. Face à elles, l'actuel 3e du championnat et champion de France en titre : Basket Landes. Une rencontre à domicile qui enivre tout un club.

Erwan Croguennec est le président du LBB, pour lui cette demi finale c'est déjà une victoire pour le club tout entier : "C'est un évènement qui vient remercier tout le travail accompli par les 150 bénévoles, par les élus du territoire, par les 180 partenaires qui nous soutiennent. Aujourd'hui pour exister à ce niveau là, il faut décupler l'énergie de tout un territoire.", confie le président.

"Landerneau gravit les échelons petit à petit et cette demi-finale c'est un très beau cadeau pour l'ensemble du club, pour nos abonnés. Je crois que l'on va vivre un moment sympa et on sait combien les joueuses vont tout faire pour essayer de franchir cette étape", complète Erwan Croguennec.

2 300 places pour porter le petit poucet de la Coupe

Le match se joue sans grande surprise à guichet fermé. Les quelques 2 300 places que compte la salle de La Cimenterie sont réservées.

Le LBB est le petit poucet de cette Coupe de France : c'est le deuxième plus petit budget de la Ligue Féminine. Une configuration connue de tous, et surtout de Wani Muganguzi, le coach : "Je pense que ce match pour nous, doit être abordé de manière très simple. On connait l'enjeu mais on a pas de pression. Aujourd'hui le favori c'est pas nous. Sauf qu'à la fin de la journée ça reste des femmes contre des femmes, avec deux bras et deux jambes. Il ne faut pas faire de complexe", déclare l'entraineur.

L'année dernière Landerneau était déjà arrivé à ce stade de la Coupe mais s'était incliné à Charleville. Sauf que cette fois ci, le match c'est à la maison, et ça change beaucoup de choses "On sait qu'on aura une salle en fusion, acquise à notre cause. Dans les bons moments ça nous transporte et dans les plus compliqués, le public a cette force de nous dire "ne lâchez pas". Ça nous amène à aller chercher des ressources mentales que l'on aurait peut-être pas", détaille le coach.

Le public c'est le sixième homme - Marie Butard, capitaine du LBB

La ferveur du public c'est en effet ce qui motive Marie Butard, la capitaine : "La Cimenterie c'est une salle qui nous porte à chaque match, c'est vraiment le sixième homme. On le voit lors de certains matches tendus, à chaque panier la salle explose. Ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre dans toutes les salles du championnats. Les filles en sont conscientes, elles se rendent compte la chance que l'on a d'avoir un public comme ça à Landerneau", se réjouit la capitaine.

Le cerveau mis en mode "Coupe de France"

Exit donc la série de 9 défaites d'affilée en championnat, les filles mettent leur cerveau en mode Coupe de France : "On se dit que ça peut être une finale au bout. Ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre chaque saison. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression mais il faut bien se préparer et être prêt mentalement. Sur 40 minutes, tout peut se jouer. ", explique la capitaine.

Les deux Bretons concluent sur le mot d'ordre de la rencontre : le plaisir. "Le plus important c'est de ne pas avoir de regret. Et puis de faire avec la manière car on est à domicile, on a des gens qui nous suivent, des partenaires, des bénévoles,...", confie la joueuse.

"Il faut qu'elles prennent du plaisir et qu'elles en donnent. Parfois on oublie que l'on fait ce métier avant tout pour prendre du plaisir, pour partager des émotions avec les gens. Pour nous, ça doit être une fête ce match", conclut l'entraineur.

En championnat cette année, Landerneau se bat à chaque match pour le maintien en Ligue Féminine.