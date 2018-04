Landerneau, France

11 matches, 11 victoires. Bilan net et précis en saison régulière pour le Landerneau Basket, qui pourrait devenir le premier club finistérien à jouer dans l'élite du basket féminin. Pour cela, il faudra aller au bout de ses playoffs. La bonne nouvelle, c'est que le LBB aura l'avantage du parquet, grâce à sa première place au classement. Un gros, un énorme atout même. Encore plus à Landerneau.

1500 sièges et autant de spectateurs assis ou presque chaque weekend. C'est la meilleure affluence de LF2 : "L'an dernier, je venais en tant qu'adversaire et je trouvais ça déjà ouf. Là, jouer avec le maillot de Landerneau avec ces infrastructures. C'est génial. Et le public suit. Leur soutien nous donne plus envie de nous battre quand il y a des moments chauds. Il y a des gens qui attendent toute une semaine pour venir nous voir jouer le samedi. C'est important de leur redonner à notre manière", explique l'intérieure Elodie Naigre.

Les adversaires sont prévenues.

Le programme des playoffs