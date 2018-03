Mont-de-Marsan, France

L'affiche a tenu ses promesses. Dans un Espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan, plein à craquer, les joueuses de Basket Landes affrontaient Bourges, leader de la Ligue féminine, lors de la 16ème journée du championnat. Les Berrichonnes se sont imposées 66 à 68.

Deux petits points d'écart

Les Landaises se sont bien défendues. Menées 16-21 dans le premier quart-temps, les joueuses de Cathy Melain et Julie Barennes ont signé une remontée spectaculaire dans la seconde manche et sont même parvenues à dominer leurs adversaires (36-32).

À six minutes du coup de sifflet final, les deux équipes étaient à égalité (55-55) mais les Tango ont été plus efficaces et ont battues les Gasconnes. Elles restent logiquement leader du championnat, alors que Basket Landes est sixième au classement. Les joueuses landaises espèrent toujours disputer les phases finales et obtenir une nouvelle qualification en Eurocoupe. Pour cela, il faut à tout prix rester dans les six premiers.

Objectif : le top 6 du championnat

Il reste encore six journées avec de gros morceaux à venir notamment : Charleville-Mézières (2ème) et Villeneuve d'Ascq (3ème). Mais avant ces équipes, l'équipe de Basket Landes se déplace à Nantes le 10 mars prochain.