Basket Landes, à quitte ou double face à Villeneuve d'Ascq

Mont-de-Marsan, France

Espérons que la défaite de jeudi soir n'est pas trop dans les têtes. Après le match contre Venise, perdu à l'Espace Mitterrand 77-68 pour le premier match de play-off d'Eurocup. Les filles de Basket Landes retrouvent le championnat avec la 11e journée ce dimanche après-midi. Elles sont toujours à la maison et reçoivent des concurrentes directes, en l'occurence les Nordistes de Villeuneuve d'Ascq. Les deux équipes ont 15 points au classement général avec cinq victoires et cinq défaites.

Une rencontre à quitte ou double et qui s'annonce encore difficile pour Céline Dumerc et ses coéquipières reconnaît l'intérieure de BL, Marie-Michèle Milapie : "C'est très fort à tous les postes. Il va falloir que nous soyons très fortes au niveau de la tenue des un contre un. C'est ce qui nous fait défaut un petit peu depuis ce début de saison. C'est bien la défense collective, mais à un moment donné il faut tenir les individualités et à Villeneuve d'Ascq, il y a de très grosses individualités. Pour prétendre à une place de haut de tableau, il va falloir être très fortes défensivement."

Basket Landes a vécu un mois de décembre compliqué avec cinq défaites sur les six derniers matches. Elles ont perdu leurs deux dernières rencontres du championnat face à Montpellier ( 81-86 ) et au Hainaut-Basket ( 71-72 ).

Basket Landes / Villeneuve d'Ascq, coup d'envoi à 15H30 à l'Espace François Mitterrand.

Après ce match, les filles de Cathy Melain prendront la direction de Venise pour le match retour de play-off d'Eurocup. La rencontre a lieu mercredi 9 janvier à 19H30 et sera à suivre sur France Bleu Gascogne.