Basket Landes, Angers, Hainaut et une coupe en dessert

La 16è journée de Ligue Féminine. BL, 5è, toujours un match en retard, reçoit Angers, la lanterne rouge, ce dimanche à Mitterrand, à 15h30 et en direct sur France Bleu Gascogne , prise d’antenne 15h.

Angers qui débarque est dernier, n’a plus guère d’illusion sur son sort, même si le club compte quelques joueuses de bon niveau comme Amélie Pochet ou l’ex landaise,, la pivot croate Iva Sliskovic, les angevines sentent déjà l’odeur de l’étage du dessous. Angers n’a jamais gagné cette saison à l’extérieur, et lors du match aller fin octobre BL s’était imposé 65-54 sur le parquet de l’UFAB. Mais Olivier Lafargue, manager de BL, met en garde, attention au faux pas face à une équipe modeste qui n’a rien à perdre.

Olivier Lafargue, coach-manager de Basket Landes Partager le son sur : Copier

Donc dans Mitterrand ce dimanche après-midi Basket Landes a tout intérêt à en terminer vite et bien pour ne pas trop s épuiser et prévenir son avenir à long terme. Basket Landes qui n’est pas sûr malheureusement de pouvoir compter sur son pivot américain Cierra Bravard en indélicatesse persistante avec une cheville. BL qui a par ailleurs calendrier chargé puisque mercredi prochain la troupe d’Olivier Lafargue accueillera le Hainaut pour valider son match en retard de Ligue avant que de rejouer samedi 4 février son quart de finale de coupe de France face à Villeneuve d’Ascq, toujours à Mitterrand. Jean mi Moré co coach de BL, de la nécessité de gérer le calendrier.

Jean-Mi Moré, co-entraîneur de Basket Landes Partager le son sur : Copier

Il serait donc bon de débuter ce petit marathon par une victoire nette et sans bavure et sans blessure devant Angers.