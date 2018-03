Mont-de-Marsan, France

Mondeville aura tenu tête 10 minutes dans cette rencontre, avant que les basketteuses gasconnes ne déroulent. Un match solide de Basket Landes, maîtrisé de bout en bout, déjà quasiment plié à la mi-temps sur le score de 39 à 27. Les deux derniers quart temps auront été un beau spectacle pour les 2500 spectateurs environ venus supporter leurs joueuses à l'Espace Mitterand. Score final sans appel 75-55.

Queralt Casas nous a fait du Queralt

Une victoire qui s'explique bien-sur par le sérieux des joueuses landaises qui ont notamment pu compter sur une belle prestation de leur arrière Queralt Casas : 26 points, 7 rebonds. "Queralt nous a fait du Queralt, quand elle est comme ça c'est un vrai plus pour nous" expliquait Céline Dumerc à la fin du match. La capitaine de l'équipe qui réalise aussi une bonne performance : 8 points marqués et 7 passes décisives. Mais les landaises ont aussi pu compter sur une petite prestation de Mondeville, les normandes qui se sont visiblement mal remises de leur défaite face à Tarbes il y a 4 jours.

Céline Dumerc dans ses œuvres qui permet à son équipe de s'imposer facilement © Radio France - Thomas Dullin

Une victoire qui assure Basket Landes de disputer les play-off

Pourtant les gasconnes aussi devaient se relancer après la dernière journée et leur lourde défaite 83-64 contre Charleville. C'est désormais chose faite, puisque les landaises sont provisoirement 5ème place de la ligue féminine à égalité avec Lyon à 31 points, et assurées de jouer les play-off, qui se dérouleront à l'issue de la saison régulière. Restent maintenant deux gros matchs à disputer. Le premier à domicile le 7 avril prochain face à Villeneuve d'Ascq, dauphin du leader Bourges. Le second à l’extérieur contre Lattes Montpellier. Reboostée par leur victoire, Basket Landes entend bien terminer la saison en beauté. "On va essayer de créer la surprise" promet Céline Dumerc.