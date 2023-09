Basket Landes balayé à Bourges (88-70) en ouverture de la Ligue féminine

La marche était un peu trop haute ce dimanche. Basket Landes n'a pas réussi à faire tomber Bourges, l'un des favoris au titre de champion, lors de la première journée de Ligue féminine. Au contraire, les joueuses de Julie Barennes ont été surclassées par les Tango 88-70 ce dimanche dans leur forteresse du Prado, où les Landaises n'ont réussi à s'imposer qu'une fois sur les 10 dernières années.

Kendra Chery et ses coéquipières ont sombré dès la fin du premier quart temps, après avoir encaissé un terrible 20-4 en quatre minutes et n'ont jamais réussi à refaire leur retard. La recrue américaine Samantha Fuehring termine meilleure marqueuse de son équipe avec 15 points inscrits (trois rebonds, trois interceptions).

" On fait 8 bonnes premières minutes et puis après on lâche un peu mais malheureusement ensuite on a oublié l'essentiel, défendre... On a fait trop d'erreurs, il faut qu'individuellement on soit plus exigeantes avec nos consignes et le jeu offensif que l'on veut proposer. En tous cas il n'y a pas de surprise, c'est la différence entre un club comme Bourges et le nôtre", analyse Julie Barennes.

Réception de Roche-Vendée samedi

A l'issue de la rencontre, Bourges en a profité pour retirer officiellement les maillots d'Elodie Godin et de Céline Dumerc, devenue directrice sportive de Basket Landes, à l'issue d'une cérémonie émouvante. L'ancienne capitaine des Bleues a évolué 11 saisons dans le Cher. "C'était vraiment un très bel hommage, c'est chouette de faire ça pour deux joueuses avec une telle carrière", lance Julie Barennes.

Basket Landes tentera d'accrocher son premier succès de la saison, samedi prochain, à domicile face à Roche-Vendée, qui a créé la surprise en s'imposant 66-58 face à l'ASVEL.