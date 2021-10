Basket Landes, Barennes sélectionneur des Pays- Bas

La reconnaissance d'une bosseuse

Le secret a été bien gardé. Les négociations entre Julie Barennes et la direction de l’équipe féminine des Pays Bas a débuté en juin dernier. Avec l’aval évidemment de la présidente de Basket Landes. La fumée blanche est donc apparu ce vendredi après midi, officialisation annoncée par l'ancienne ailière de BL, Nice et Arras , elle même. Les dirigeants néerlandais étaient d’ailleurs à Tarbes lors du match d’ouverture de la Ligue Féminine pour concrétiser les derniers détails. Julie Barennes, trente cinq ans, prend donc en charge les destinées des Lionnes Orange. Avec pour objectif de faire remonter les Pays- Bas en première division européenne. Et d’assurer la qualification pour l‘Euro 2023. « C’est la reconnaissance du travail accompli par Julie Barennes mais aussi du crédit de Basket Landes » déclare Marie- Laure Lafargue, la présidente de BL, ravie de la promotion de sa coach et amie. Barennes, qui reste bien entendu la manager des gasconnes. Elle sera à disposition des Orange une semaine à chaque trêve internationale et un mois au moins chaque été . Barennes, l’agenaise, entraineur de BL depuis 2017, 189 matchs comme joueuse en Ligue Féminine, avance donc dans son aventure personnelle après avoir été en charge à partir de 2014 des espoirs France aux côtés de Cathy Melain. Il est cependant à regretter que la Fédération Française de Basket, elle, n'ait pas jugé bon et opportun au moins de consulter l'ancienne joueuse pour connaitre ses envies, à l'heure du remplacement de Valérie Garnier, la sélectionneuse des bleues .