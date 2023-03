Basket Landes, Céline Dumerc dit adieu à l'Europe

Victoire de Basket Landes 72-63 sur des hongroises qui, il y a peu encore, étaient en passe de se qualifier. Mais si la succès est beau et fort pour cette ultime rencontre continentale c'était surtout la dernière fois qu'une compétition européenne voyait évoluer Céline Dumerc sur le parquet. La meneuse de BL, joueuse historique, icone du basket français et européen, met un terme à sa carrière internationale en club, c’était donc ce soir dans Mitterrand en liesse le dernier match d’une série de dix sept saisons consécutives en coupe d’Europe. Sa 237è- rencontre continentale! Céline Dumerc, sacrée encore meilleure joueuse du match, avec treize points enquillés, deuxième meilleure marqueuse derrière la capitaine des bleues de Gascogne Marie- Eve Paget, Elle aura été de tous les instants encore une fois passant plus de vingt trois minutes sur le parquet , éclairant le jeu, éblouissante de fraicheur, de pugnacité, d'implication. Une cérémonie sobre et simple ,à son image, l’a fêtée à l’issue de la rencontre. En présence des joueuses et du staff hongrois, de tout le club landais et des supporters.

Prochain match de Basket Landes ce sera samedi en Ligue Féminine, 15è journée, avec un déplacement à La Roch- sur- Yon, juste devant au classement