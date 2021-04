Basket Landes : cinq joueuses sur le départ

Avant le début des playoffs la semaine prochaine, Basket Landes officialise le départ de cinq joueuses à la fin de la saison. Miranda Ayim met fin à sa carrière, mais Aby Gaye, Katherine Plouffe et Ana Suarez ne seront plus landaises l'an prochain, tout comme Nevena Jovanovic.

Cinq joueuses de Basket Landes sur le départ. Le club officialise ce lundi 26 avril, dans un post Facebopok, leur départ à la fin de la saison. On savait que Miranda Ayim mettait fin à sa carrière, mais Aby Gaye, Katherine Plouffe et Ana Suarez ne seront plus landaises l'an prochain, tout comme Nevena Jovanovic. La Serbe était arrivée en renfort en début d'année pour faire face au calendrier surchargé.

Cinq départs sur un effectif actuel de 10 joueuses, ça peut sembler beaucoup mais ça n'a rien d'exceptionnel explique la présidente de Basket Landes, Marie-Laure Lafargue : "C'est le cycle de vie d'une équipe que d'être régulièrement renouvelée. Ces joueuses qui s'en vont aujourd'hui sont presque toutes arrivées en même temps, il y a deux ans. Ce qui signifie bien qu'on n'est pas dans un cycle atypique."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Renouvellement du secteur intérieur

Pour la suite, il y avait deux points d'interrogation résume Marie-Laure Lafargue : "Le risque de perdre des leader avec le départ annoncé de Miranda et de Céline. Bon, on a en partie résolu ce problème en convaincant Céline Dumerc de resigner."

Autre chantier à venir pour le club, qui perd deux pivots et un ailier, sera de recomposer tout son secteur intérieur, "à l'exception de Kendra Chery, qui a cette double vocation à jouer un peu sur le poste 3 à l'extérieur et le poste 4 à l'intérieur". Pas d'annonce officielle sur les recrutements à attendre avant la fin du championnat.

Cérémonie le 8 mai à Mitterrand

Les playoffs commencent la semaine prochaine, Basket Landes prévoit une cérémonie d'hommage le 8 mai à l'Espace François-Mitterrand à Mont-de-Marsan. Date, pour l'instant, du dernier match connu de la saison pour nos Landaises, le quart de finale retour contre la Roche-Vendée.