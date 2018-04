Les joueuses de Basket Landes se sont imposées à Montpellier ce samedi 68 à 56. Elles connaissent maintenant leur adversaire lors des play-offs : ce sera Lyon. Et ce sera à la maison pour le match aller, et aussi en cas de belle.

Landes, France

Un "exploit" : c'est ainsi que les joueuses de Basket Landes décrivent la victoire arrachée face à l'équipe de Montpellier ce samedi, pour la dernière journée de phase régulière de Ligue Féminine.

Après avoir été menées (32-28 à la mi-temps), les Landaises ont renversé la vapeur et ainsi vaincu Montpellier 68 à 56.

"Ce n'était pas notre plus beau match offensif, mais on n'a rien lâché défensivement. On a joué comme un équipe, il faut garder cela", réagit Julie Barennes, la coach adjointe de Basket Landes

Lyon, premier adversaire des play-offs

Basket Landes se retrouve ainsi 4ème du championnat, à égalité de points avec Lyon et Tarbes.

Maintenant, place aux play-offs : en quart de finale (le match aller aura lieu le 25 avril), les Landaises vont rencontrer l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, avec l'avantage du terrain.

Avantage du terrain ? Explications de Julie Barennes : "Concrètement, cela veut dire qu'on recevra la première manche, qu'on va à l'extérieur pour le match retour, et que, s'il y a une belle, elle aura lieu chez nous, on est contente d'offrir cela à notre public". Et même si évidemment, Lyon reste une grosse équipe, les Landaises veulent y croire.

Le calendrier des play-offs, selon la Ligue féminine de Basketball :

Programme des quarts de finale

Matches aller - Mercredi 25 avril 2018

Matches retour - Samedi 28 avril 2018

Belle - Mardi 1er mai 2018

Programme des demi-finales

Matches aller - Samedi 5 mai 2018

Matches retour - Mardi 8 mai 2018

Belle - Samedi 12 mai 2018

Programme de la finale

Match 1 - Samedi 19 mai 2018

Match 2 - Lundi 21 mai 2018

Match 3 - Jeudi 24 mai 2018

Match 4 (si nécessaire) - Samedi 26 mai 2018

Match 5 (si nécessaire) - Lundi 28 mai 2018