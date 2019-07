Basket Landes connaît son groupe d'EuroCup

Les filles de Basket Landes risquent de voyager cette saison pour les matchs de coupe d'Europe. Les landaises sont tombés dans le groupe H d'Eurocup contre le club hongrois de Pécs, les espagnoles de Sedis Bàsquet et la dernière place de ce groupe se jouera entre Venise et les hongroises de Miskolc.

Céline Dumerc et les basketteuses landaises tenteront de faire mieux que les 16 ème de finale d'Eurocup, la saison passée

C'est un groupe relevé pour les joueuses de Basket Landes. Pour la phase de poules d'Eurocup 2019-2020, les landaises sont tombés dans le groupe H. Elles joueront contre le club hongrois de Pécs, les espagnoles de Sedis Bàsquet et la dernière place de ce groupe se jouera entre Venise et les hongroises de Miskolc.

Les espagnoles de La Seu d'Urgell, une nouvelle confrontation pour Basket Landes

Les espagnoles de Sedis Bàsquet vont affronter Basket Landes pour la première fois en Eurocup. Ce ne sera pas un adversaire facile puisque les catalanes sont allées jusqu'en demi-finales la saison dernière en première division espagnole. Elles ont été battues très largement par Gérone.

Les landaises connaissent bien les autres clubs du groupe H

Ce qui est certain, c'est que Basket Landes va voyager loin, au moins une fois jusqu'en Hongrie. Les basketteuses landaises affronteront Pècs, 7 ème du dernier championnat hongrois. Elles les avaient déjà affronter en EuroCup en 2015.

Pour le dernier club de la poule H, on va le connaître un peu plus tard. Ce sera après la confrontation entre les italiennes de Venise et les hongroises de Miskolc. L'équipe qui perd la confrontation se retrouvera en Eurocup avec Basket Landes. Les landaises qui ont un bon souvenir des joueuses hongroises, elles les avaient battu en quarts de finales d'Eurocup au printemps 2016.

En revanche, Venise, ce n'est pas un bon souvenir pour Céline Dumerc et ses coéquipières. La saison dernière, les filles de Basket Landes avaient été éliminées par les italiennes en 16 ème de finale d'Eurocup. Elles avaient perdu à l'espace François Mitterrand 77-68 puis à nouveau en Italie, 78-58 lors du match retour.

Grâce à un effectif largement remanié, avec notamment l'arrivée de l'intérieure canadienne Katherine Plouffe, les joueuses landaises peuvent avoir plus d'ambition pour aller loin en coupe d'Europe cette année.