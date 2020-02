Basket Landes, début du marathon

Département Landes, France

Céline Dumerc, la "gana" de la landaise pour un marathon de trois matchs - BL Pro

Gros enjeu pour BL qui a clairement affiché en début de saison sa volonté de jouer sur les trois fronts, Ligue, Europe et Coupe de France. A quatre jours du quart de finale aller d’Eurocoupe à Ankara les filles de Julie Barennes ont donc chantier ce samedi soir. S’extirper de la gangue languedocienne pour vingt quatre heures plus tard affronter, en demie, Tarbes, Bourges, Landerneau, Toulouse ou La Roche- sur- Yon. Début janvier après la trêve, lors de la 10è journée de championnat, Basket Landes s’était incliné lourdement dans l’Hérault, laminé 81-58. Bon, la Coupe est certes autre histoire. Mais les gasconnes, 5è, de la compétition domestique, souffrent un poil depuis Noël, battues trois fois en quatre rencontres consécutives. Deux matchs de haut vol en une poignée d'heures si tout va bien cela peut être interprété différemment selon que l’on est optimiste ou tendu : au plus, c’est l’occasion de préparer au mieux l’Europe, de rester concentré et de se retrouver dans le succès. Au contraire, la répétition de matchs peut générer fatigue générale d‘autant que les landaises après leur périple turc iront directement à Bourges, dauphin du leader Lyon, pour jouer match important samedi prochain. Julie Barennes manager inspirée de BL ne dit pas autre chose: "Trois déplacements en une semaine, du gros à jouer, le contexte n’est pas facile". Mais les joueuses connaissent ce genre de situation et l'on sait que les coéquipières de Céline Dumerc, qui sera du voyage en Bretagne et de la semaine studieuse, ne sont jamais aussi fortes que lorsqu'il faut mettre une sacré coup de collier. Basket Landes, qui, depuis sa montée en Ligue Féminine , cherche un titre avec gourmandise, et la Coupe est un désir partagé par toutes et tous dans le club et clairement assumé depuis plusieurs saisons.