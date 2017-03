Basket Landes, du boulot et rien d'autre

Basket Landes sur pause mais au travail dans l’attente. A deux journées de la fin du championnat ordinaire les landaises préparent leur déplacement dans dix jours à Bourges.

Dans la quiétude, en dépit des annonces de réorganisation du club, ça bosse. En attente de la confirmation de la signature de la remplaçante d’Olivier Lafargue, Cathy Melain, l'objectif est au futur immédiat. Ambiance entrainement ce mardi soir.

L’icône est aux commandes ! Lafargue est au sifflet ! C’est studieux dans Mitterrand, ambiance boulot seulement perturbée par le montage de la nouvelle tribune qui va porter la contenance de la salle à 3000 spectateurs et qui sera opérationnelle pour la réception de Lyon. Sur le parquet, Olivier Lafargue guide donc l’affaire comme à, son habitude. Mais signe déjà d’un futur passage de relais, de la transmission à venir, il s’appuie plus que de coutume sur sa capitaine et prochaine coach- adjointe Julie Barennes. La cheftaine des bleues de Gascogne, bientôt patronne bis, oriente le jeu, replace, dirige. Barennes est dans son jardin. La saison prochaine, Lafargue l’historique, parti vers une autre galaxie, super Julie sera également en charge de pérenniser la culture de club de BL, cet esprit particulier qui en dix ans a fait de l’entente née enc Chalosse un grand de France. Pour l’ heure l’objectif est aux "Play Off "dans la foulée des deux derniers matchs ordinaires à Bourges et face à Lyon. Quant à Cathy Melain, remplaçante putative d’Olivier Lafargue, elle doit, pour valider son arrivée à Mont- de- Marsan, recevoir le bon de sortie du ministère de la Jeunesse et des Sports avec lequel elle est sous contrat. L’affaire est en bonne voie mais pas encore totalement finalisée. Et à Basket Landes on fait remarquer que l’exigence et la préoccupation des temps actuels sont à la conclusion heureuse de la saison en cours.L'avenir saura attendre.