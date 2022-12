Basket Landes, Dumerc impératrice annexe les Flandres belges !

BL qui après 9 rencontres perdues d’affilé toutes compétitions confondues a retrouvé de la respiration le weekend dernier en allant s’imposer en Ligue Féminine sur le parquet d’Angers. Match qu’il ne fallait pas perdre.

Malines n’est pas une blague belge une fois !

Solide au contraire par son talent et par son effectif l'équipe d'outre Quiévrain. Au coup d'envoi hier les flamandes flamingantes ont certes perdu trois des quatre rencontres déjà disputées en Euroligue depuis le début de l’exercice mais à les croire faibles on se tromperait assurément. Les kangourous de Malines sont troisièmes de leur championnat domestique avec trois matchs en retard. Au niveau continental les belges se sont inclinées chez elle face à Sopron, l’épouvantail, de la poule. Et de bien peu à Salamanque. Pareil itou à Miskolc pour un petitounet point. Elles ont gagné sur leur parquet de dix longueurs devant Gérone. Malines a belle constitution avec notamment la meneuse française internationale Lisa Berkani, quasiment quinze points de moyenne par match. Berkani, l’ancienne de Bourges, Montpellier ou encore Mondeville, est sacrément biens secondée par une bombe chilienne, Ziomara Morrison, difficilement maitrisable, intérieure d’1m 95. A trente trois ans elle a joué partout, en WNBA avec San Antonio, en Espagne, Turquie, Pologne, à Miskolc et récemment à La Roche Vendée. La native de Santiago tourne à quinze points de moyenne et sept rebonds. Elle a joué les quatre euro- rencontres pour un total de soixante quinze pions à elle seule. Autre poison belge, Morgan Bertsch, ailière forte d’1m90, la californienne de vingt cinq printemps enquille une moyenne de plus de 16 points par rencontre.

Ambiance austère et public clairsemé dans la salle malinoise aux briques rouges.

Bien pâle écrin pour une reine ! Car que dire au final si ce n’est encore une fois l’admiration pour Céline Dumerc. La quadragénaire dans la maitrise, l’implication, la distribution, acharnée en défense.au reste que dire. ? Que cette rencontre a été acharnée. Que les belges malines ont un trio malin majeur Berkani, Bertsch, Morrison, terrible, efficace et brillant. Dominées dans le premier quart temps 22-15 les landaise reviennent à parité aux citrons 37 partout. Magarity, alors, sort la classe et Fauthoux, Harmon et Paget sonnent la charge. Harmon finira à 17 points, Magarity à 11, comme Fauthoux. Et Dumerc, impériale, marque au total…22 points ! Basket Landes se transcende, fait des fautes, s’accroche, se bat. 56-53 au buzzer du 3è quart temps. Le dernier round c’est le grand chassé-croisé, une course poursuite incessante, chacune des deux équipes prenant l’avantage pour le perdre aussitôt. 67-66 pour les flamandes à 4 minutes du terme. C’est folie sur plancher, parquet en feu, ça frotte sévère. Morrison et Bertsch ont capot ouvert. Belkani craque, faute sportive sur Fauthoux qui fait cible. Pour deux lancers francs. Gagnés ! Première victoire en Euroligue pour Basket Landes, avec la grinta !

Prochain match pour BL, dimanche, réception de Tarbes en Ligue Féminine.