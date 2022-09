Basket Landes: en route pour 2023 !

Basket Landes qui ce samedi attaque sa série de sept matchs préparatoires à la reprise de la Ligue Féminine par une rencontre face à Tarbes. Dimanche 2 octobre, toujours à Beaupuy, Lot et- Garonne, à côté de Marmande, deuxième rencontre cette fois devant les Flammes Carolo de Charleville- Mézières.

Pour Julie Barennes, manager de Basket Landes, ces rencontres préparatoires sont l'occasion de lire l’état des troupes, de rejouer au basket en compétition, et par ailleurs l’objectif de ces matches amicaux est aussi notamment d' intégrer les jeunes pousses de BL au groupe professionnel pour estimer la valeur et apporter de l'expérience aux espoirs du club.

Julie Barennes, manager Copier

Dans l’effectif des bleues de Gascogne cette année, une arrivée, entre autre, une toute gamine, Aby Diallo, 16 ans seulement et encore cadette ! Une perle à venir ! Qui va débuter ce samedi soir face à Tarbes avec les pros.

Aby Diallo, un joyau à sertir - Basket Landes Pro

Une mignonne frimousse de gamine encore. Seize ans ! Imaginez ! Aby Diallo a les yeux qui brillent un peu. Intégrée au groupe pro de basket Landes la gersoise vit ces moments avec conscience et implication. Elle est née dans le basket l’auscitaine d’ 1m68. Balle orange dans la poussette. Papa, international sénégalais, maman, joueuse à Marmande. Aby, déjà la belle histoire, passée par Fleurance, les U 15 d’Auch et le pôle espoir de Toulouse, Lectoure et les sélections régionales. Seize ans ! Imaginons! Ce samedi soir, la jeune ailière-arrière-meneuse va jouer le ballon aux côtés de Magarity, Turcinovic, Mann, en attendant de partager le parquet avec Paget, Fauthoux, Chery et Dumerc…Alors, pression or not pression ? Aby Diallo.

Aby Diallo, mademoiselle rêve! Copier

Aby Diallo va, dans la vraie vie des gens, passer son bac français en juin. La suite, à l’horizon, une double projection pour valider des études de kinésithérapeute. Avec l’espoir de poursuivre en bleu et blanc gascon et, qui sait, un jour, rêver en bleu tout court. La belle vie d’Aby.