Basket Landes, en route pour une rhapsodie hongroise

Département Landes, France

Pecs pas impossible

Rien n’est impossible à Basket Landes, y compris ce mercredi soir d’aller l’emporter en Hongrie. Ce qui est déjà arrivé. Le 18 décembre 2014 les bleues de Gascogne vont s’imposer à Pecs, 69-54. Baroud d‘honneur hélas car BL est éliminé de l’Eurocoupe au soir de ce match. Les noires du Peac ont l’habitude du tournoi continental et même de l’Euroligue qu’elles ont terminé à la troisième place en 2001 et 2004. Septième participation à l’Eurocoupe depuis six saisons, elles sont régulières. Et même si le club hongrois n’atteint jamais les sommets, son meilleur résultat est un huitième de finale en 2015, Peac Pecs reste une solide formation issue d’un championnat domestique compliqué dans un pays où le basket est sport dominant. Le club est actuel 4è de son groupe d’Elite nationale, la première division hongroise. En coupe d’Europe, Pecs vient de perdre son premier match à Miskolc, tombé lourdement 75-47. Pecs qui a la particularité de compter dans ses rangs une ancienne landaise : le sérieux et très physique pivot américain Cierra Bravard, 1m93, elle a passé deux saisons à basket Landes.

37 ans, une envie de junior © Radio France - France Bleu

L' inusable duchesse des parquets.

Céline Dumerc est inaltérable. Increvable. Passionnée toujours, première aux entraînements, souvent la dernière a quitter la salle. La bigourdane est assurément l’une des plus grandes sportives françaises toutes disciplines confondues. Incroyable longévité au plus haut niveau. 37 ans depuis juillet, 262 sélections en bleu, record en main, championne d’Europe 2009, argentée au Jeux de Londres 2012, à la Dumerc, duchesse des parquets, ne manque comme une atteinte à sa longévité et à son talent qu'un titre mondial ou olympique. Mais qu’importent les flacons quand on a l’ivresse. Céline Dumerc pour la quatrième année consécutive mène Basket Landes. Son appétit pour la balle orange n’est pas à satiété. Et cette incroyable joueuse est aussi une incroyable femme dans les combats de sa vie, notamment l’Unicef ou la lutte contre les discriminations envers les séropositifs. Dumerc, la gauchère de poche, d’1m 69, qu’on a surnommé "Capsule" au début de sa carrière entend bien propulser son équipe vers le but de la saison : un ticket pour les quarts de finale.