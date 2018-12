Basket Landes, en Suisse pour une qualif

Mont-de-Marsan, France

C’est compliqué. Pour se qualifier les landaises doivent non seulement s’imposer à Fribourg mais aussi compter sur l’engagement de Tarbes qui sort à Ste Catherine. Il faut en effet que les bigourdanes l’emportent en Belgique pour que leurs cousines gasconnes empochent leur billet pour les seizièmes de finale. Sinon il faudra voir quelles sont les trois meilleures troisièmes, classement déterminé par la fédération internationale. A vos calculettes ! Pour ce mercredi ce soir donc les filles de Cathy Melain ne doivent pas imaginer autre chose que la victoire. Privées durablement de leur meneuse Alexia Plagnard, les landaises sont donc dans l’obligation de passer la surmultipliée. Ce qui signifie ne pas être attentistes comme elles ont pu l ‘être ces dernières semaines. Car si l’on excepte le carton, la fessée explicable reçue à Bourges le weekend dernier, 100-65 ! les coéquipières de Céline Dumerc n’ont pas particulièrement brillé par leur efficacité sous les paniers et par leur capacité défensive. En Ligue, certes, pour autant, il n y’ a pas le feu à la Midouze. Les bleu et blanc cinquièmes du championnat hexagonal, restent dans leurs objectifs, les Play Off. Mais donc pour revenir à l’Eurocoupe, cela demeure, on le sait, une ambition importante pour ne pas dire cruciale pourl e club tant du point de vue de sa notoriété sportive que de son assise financière. Le match de ce mercredi soir revêt donc cette nécessité impérieuse. Joueuses, encadrement et dirigeants en ont la conscience totale.

Sous les paniers. Lors du match aller Espace Mitterrand à Mont-de-Marsan, Basket Landes, le 7 novembre dernier, s’était imposé facilement face à Fribourg, 73-59. Mais les deux échecs à Ste Catherine et à domicile devant Tarbes ont rebattu les cartes landaises. Dans ce groupe J qui intéresse BL, les gasconnes occupent la troisième place à deux points des belges, deuxièmes, BL avec deux longueurs d’avance sur Fribourg, quatrième. Pour l’heure, au regard de la situation actuelle dans les autres poules, Basket Landes est à égalité, meilleur troisième, avec Rutronik, Guernica, Beroe, Mersin, Kursk et Nantes, et compte un point de retard sur Nymburk, Moscou et Bydgoszcz. La concurrence est rude.



Final de sélection. Cette ultime soirée de poules dira donc si Basket Landes peut entrevoir un nouveau seizième de finale auquel les gasconnes aspirent. Et qui semble si nécessaire pour ne pas dire indispensable à l'avenir immédiat du club et à ses finances. Les suissesses ont une équipe très jeune mais très active, rapide, dépourvue de complexe. On l'a constaté au match aller et surtout dans les autres rencontres disputées par l'Elfic, Fribourg , par sa vivacité peut déconcerter, avec un roster qui compte des joueuses de moins de vingt ans. Les suissesses qui ne se sont inclinées que de trois points face à Tarbes de six à Ste Catherine, n'ont jamais vraiment lâché.