Basket Landes... en tête !

Match en retard du 1er décembre dernier de Ligue Féminine. Basket Landes, 4è, hier soir recevait Le Hainaut, 9è dans Mitterrand quasi- comble.

L’occasion pour les gasconnes de rejoindre le duo de tête Lattes et Charleville. Et c’est chose faite à l’issue d’un match compliqué, ardu. BL s’impose 71-62 en emballant le dernier quart- temps. Et prend du coup la tête du classement de la Ligue.

Céline Dumerc a récolté à l’issue de la rencontre l’hommage de tout un peuple. La bigourdane de BL n’a peut-être pas réalisé le match fou, total, d’il y a trois jours face à Angers, mais cette fille est stratosphérique, hallucinante, incandescente, à trois points, aux rebonds, dans l’esprit, un exemple, une légende. Et avec elle, elle embarque la troupe bleue. Milapie énorme défensivement, Barennes intraitable. Et puis Jovanovic et Casas qui envoient du lourd, du beau, du gros, de l’intense. Basket Landes l’emporte après une partie au cours de laquelle les deux équipes se sont marquées à la culotte, prenant puis perdant tour à tour à l’avantage et sans jamais marquer la distance.Olivier Lafargue, manager de BL

Et puis il y a ce dernier quart- temps et Basket Landes qui s’arrache, s’envole dans l’ambiance de feu de Mitterrand. BL qui fait des fautes certes mais qui vient à bout d’une équipe rouée menée par Akonga et Cousseins, expertes en destruction de jeu et en intoxication de parquet. Le Hainaut venait de battre Nice et Bourges, le Hainaut a cédé face à l’implication et à la détermination des bleus de Gascogne et de leur saine révolte. Julie Barennes capitaine de BL, premières et contentes les filles !

Il reste six matchs de Ligue à Basket Landes dont trois réceptions, il faut trois victoires pour être dans le dernier carré. Ça va le faire ! Prochaine rencontre de BL samedi en direct sur France Bleu Gascogne à partir de 19h30: quart de finale de Coupe de France face à Villeneuve d’Ascq.