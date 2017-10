Basket Landes toujours dans la course en Eurocoupe

C'était le match à ne pas perdre pour continuer à exister en Eurocoupe. Les filles de Basket Landes ont répondu présent pour cette dernière rencontre de la phase aller des matchs de poules : victoire 72 à 64 sur les Espagnoles de Guernica.

Avec déjà une défaite au compteur (78-47 la semaine dernière à Gérone), les filles de Basket Landes n'avaient plus vraiment le droit à l'erreur pour continuer à y croire en Eurocoupe. Elles ont assuré l'essentiel en battant les Espagnoles de Guernica, ce mercredi, à domicile. Victoire landaise 72 à 64.

"C'était un match tendu, constate Julie Barennes, coach adjoint de Basket Landes, elles étaient à deux défaites, nous une, donc il fallait absolument gagner ce match-là pour continuer à espérer. Donc voilà, match à enjeu, match couperet, forcément la pression augmente". Elle poursuit : "de toute façon, en Eurocoupe, si tu veux avoir une chance de te qualifier, il faut forcément gagner à la maison et faire un coup à l'extérieur. Mais d'abord gagner à la maison alors on reste dans les clous".

C'était important de se rassurer et de repartir du bon pied - Alexia Plagnard, meneuse

"On a un petit peu subi en première mi-temps, surtout dans le premier quart-temps, où on prend 26 points, analyse Alexia Plagnard, mais on a su relever la tête et la victoire est au bout". Pour la meneuse, l'opération "reconquête de confiance" est en marche dans le groupe après une semaine difficile : lourdes défaites à Gérone puis à Bourges en championnat dimanche ; et ce malgré un match "un peu laborieux" ce mercredi soir face aux filles de Guernica. "Je suis vraiment très contente du groupe parce que par rapport à la semaine dernière, en Espagne, où on s'était un peu désolidarisées, là ce soir, on est restées unies, on voit que ça paye donc il faut continuer".

Les Landaises vont maintenant devoir confirmer dès samedi en Coupe de France à Toulouse, club de Ligue 2, avant le retour sur la scène européenne dès jeudi prochain, un déplacement en Hongrie, sur le parquet de Ceglèd. Au classement, Basket Landes prend la tête du groupe G ce mercredi soir, avant le match entre Gérone et Ceglèd ce jeudi 26 octobre.