Basket Landes, eurosceptique ?

Et ça ne gondole pas à Schio.

Deux victoires en trois matchs, les basketteuses de Vénétie ont plutôt bien débuté leur euro. Tutto va bene cosi ! Schio a battu sur son parquet les hongroises du Hun Therm Miskolc, les transalpines se sont inclinées en tirant la langue de vingt longueurs à Gérone, et viennent de mettre une pâtée, 71-54 à Salamanque, lesquelles castillanes avaient, je le rappelle, mis une danse aux gasconnes le 2 novembre. Comme quoi, dans cet Euroligue complexe, la raison d’un jour n’est pas celle de toujours. Quoiqu’il en soit cette équipe qui entre ce soir dans Mitterrand a belle allure. Schio est mené par ses deux marqueuses, Marina Mabrey, meneuse américaine de vingt six ans, passée par Dallas et Riga, et Rhyne Howard, ailière yankee de vingt deux ans, arrivée tout droit d’Atlanta. Le duo passe en moyenne plus d’une demi-heure par match sur le parquet et tourne à quinze points de moyenne par tête, c’est loin du record du monde certes mais cela fait trente pions au final ! Et si l’on ajoute à cette paire scoreuse, Astou Ndour, l’hispano -sénégalaise, Real internationale, pivot d’1m 96, et Jamine Keys, belle intérieure de vingt cinq ans et d’1m90, de père américain, de mère italienne, tous deux anciens basketteurs, Ndour et Keys pas maladroites en plus dans les rebonds, on obtient la pasta buona qui fait l’homogénéité du groupe italien. Schio, e molto pericoloso !

Une mi- temps et la tempête !

Ben voilà, ça pique! 20 points d’écart au final. 78-58 pour la squadra de Schio. Une deuxième mi-temps où les gasconnes ont été aphones. Et un dernier quart- temps au cours duquel Basket Landes a sombré. Manque d’intensité, d’adresse, de réussite, manque global. C’est dur. Il y a certes la différence de niveau, de moyens, il y a la maladresse, l’incurie offensive, le rebonds ratés, mais bon, la scoumoune poursuit les bleues. Il n’y a rien qui rentre et quand ça ne veut ça ne fait pas. Pourtant menées de trois petits points seulement à la mi-temps on a cru les landaises en capacité de rivaliser. Mais la deuxième partie...de la partie a été fatale. Regan Magarity, encore puissance plus, meilleure marqueuse avec 15 points, Sara Roumy, 14 à son actif, ont essayé. Paget et Harmon ont, elles aussi tenté de renverser la table. Mais BL n’a plus de carburant. La machine est grippée. Fauthoux marque en tout et pour tout un point sur lancer franc et affiche la mine des mauvais soirs. De l’autre côté on a vu. Costanza Verona qui distribue. Et Marina Mabrey, l’américaine plante 23 pions et fait prestation de haute qualité aidée par Jasmine Keys et Astou Ndour, laquelle, comme prévu, survole du haut de sa tour d’1m98. En attendant la trêve et du renfort annoncé, il va falloir, samedi, éviter, à domicile, le piège des vendéennes de la Roche.

Samedi retour à la Ligue Féminine. BL reçoit La Roche Vendée. Les landaises sont avant-dernières du championnat domestique, les vendéennes, 7è.