Basket Landes, faire valser les tangos

Basket Landes au terme du championnat ordinaire. Il reste deux journées disputer avant les »Play offs » compétition ultime qui décidera du champion de France. BL est 4è et ce soir en direct sur France Bleu Gascogne à partir de 20h "les bleues de Gascogne" sortent à Bourges, 5è.

Il y a certes le contexte sportif, purement. Et donc sur deux matchs prendre assez de points pour conserver la 4è place qui est avantage important dans la perspective des "Play Off " et qu’il va falloir défendre notamment ce soir à Bourges. Mais il y a aussi un contexte particulier rentre les deux clubs. Bourges essst une histoire un peu particulière en ce moment pour BL.Flash-back sur mardi dernier après-midi, l’entrainement est ordinaire dans Mitterrand pour un groupe qui fonctionne au super. Plein parquet, Olivier Lafargue, manager historique, figure tutélaire du club, donne les consignes. En treize saisons à Basket Landes, la chalossais a tout connu, construit, façonné, développé et par son talent porté le club de sa vie vers les sommets. Lafargue incarne BL, il est son totem et Lafargue la saison prochaine dirigera… Bourges.

Et puis autre symbole qui cet après-midi printanier remonte le parquet de Mitterrand en courses effrénées, Céline Dumerc, la plus grande joueuse de l’histoire du basket féminin français arrivée à l’inter- saison de …Bourges, pour pulser encore Basket Landes. Dans Mitterrand qui retentit des rebonds des balles et des crissements de chaussures, Serge Petuya, le doc, médecin historique de BL et des bleus, abandonne un regard ému sur les filles et les coaches…encore un temps cette troupe là autour de Lafargue, Moré, Barennes et Dumerc raconte une histoire commune. Belle. Celle d’un rêve né vers Eyres Moncube, entre deux champs de maïs, et qui aujourd’hui réalité a accouché de l’un des plus grands clubs français. Lafargue sourit, les filles enquillent les paniers. La sérénité des bleues, les blagues de Jean-Mi Moré le coach adjoint. Les consignes, les filles attentives, concentrées. Zénitude. Bourges peut bien attendre.

L’ultime journée le 28 mars Basket Landes recevra Lyon avec comme objectif de rester à cette 4è place qui dépendra peut être aussi du "goal average" particulier avec Bourges. L'idéal sur le papier serait de disputer la prmeière rencontre des"Play off" à l'extérieur pour recevoir ensuite à Mitterand. L'affaire se joue en deux matchs gagnant et une bellesi nécessaire à la maison pour le club le mieux classé à l"issue de la phase oridnaire.